Erstmals im Streaming-Abo: Die Thriller-Überraschung 2024, die mit tollen Bildern und grandioser Besetzung Nervenkitzel schafft

Gute Thriller finden sich überall. Sogar in den ungewöhnlichsten Prozeduren, den seltsamsten Orten – und am liebsten hinter verschlossenen Türen. So auch unser heutiger Tipp bei Sky.

Gute Filmemacher:innen können aus jedem Thema Spannung herausholen. Doch manche Themen sind selbst für große Filmfans erst einmal ein Fragezeichen und nicht unbedingt der Stoff, aus dem die Thriller-Träume sind. Die Papstwahl zum Beispiel. Doch Im Westen nichts Neues-Regisseur Edward Berger nimmt sich in Konklave ebendieses Thema zur Brust. Er begleitet einen starbesetzten Cast durch die heiligen Hallen des Vatikans in einer Zusammenkunft, die ganz anders verläuft, als man es je erwarten könnte. Das wunderschön gefilmte und vor allem nervenzerfetzende Ergebnis ist jetzt bei Sky erstmals Teil des Streaming-Abos. In Konklave wird die Wahl des neuen Papstes zur unerwarteten Zerreißprobe Der Papst ist tot. Kardinal Thomas Lawrence (Ralph Fiennes) trauert um seinen Pontifex, aber auch einen Freund. Jetzt gilt es, das Konklave einzuberufen und sich gemeinsam mit allen Kardinälen abzuschotten, um einen neuen Papst zu wählen. Doch diese Wahl wird alles andere als leicht. Die Kardinäle untereinander sind alles andere als ein homogener oder friedlicher Verein. Jeder kocht sein eigenes Süppchen, es haben sich mehrere Gruppierungen und Klüngel gebildet, die alle unterschiedliche Ziele verfolgen. Erzkonservative wollen der Kirche wieder zu "altem Glanz" verhelfen und ihre Prinzipien effektiv ins Mittelalter zurückbefördern. Die Liberalen versuchen, dagegenzuhalten. Je weiter das Konklave voranschreitet, desto höher schaukeln sich die Emotionen und Konflikte. Lawrence stößt derweil auf immer mehr Ungereimtheiten in den Geschichten einiger Kollegen. Plötzlich offenbart sich ihm ein Gespinst aus Betrügereien, Geheimnissen und Intrigen. Als dann noch ein völlig neuer, unbekannter Kardinal auf den Plan tritt, kippt die Stimmung. Streamt Thriller-Überraschung Konklave jetzt bei Sky * Konklave wird dank Besetzung, Bildern und Drehbuch zum fantastischen Thriller Wir gleiten durch die stillen Flure der Kardinalsquartiere, immer wieder vorbei am versiegelten Zimmer des toten Papstes. Kerzen erhellen geheimnisvoll die Räume der heiß diskutierten Kandidaten, es wird getuschelt und gewispert. Einsame Gestalten durchqueren die endlos riesig erscheinenden Hallen des Vatikans, verlieren sich in der Höhe der Sixtinischen Kapelle. Und über allem liegt eine Aura der bösen Vorahnung. Konklave ist ein wunderschöner Film, die zugleich verlorene und beklemmende Atmosphäre des abgeriegelten Schauplatzes so dicht, dass man sie mit dem Messer schneiden kann. Allein dadurch entsteht bereits die Stimmung eines angespannten Thrillers. Doch das clevere, krimihafte Drehbuch und vor allem die Leistung der fantastischen Darsteller:innen hebt alles auf ein neues Niveau. Das Misstrauen aller ist so deutlich zu spüren, dass es sich 1:1 aufs Publikum überträgt. Größen wie Stanley Tucci und Isabella Rossellini zeigen, was sie können. Man hängt an den Lippen aller Sprechenden. Und inmitten der Verschwörungen steht ein Ralph Fiennes, der eine der menschlichsten und fesselndsten Rollen seiner Karriere liefert. Das hier ist keine Wahl. Das hier ist ein Schattenkrieg. Und er fasziniert in jeder einzelnen Sekunde. Wer dieses zum Thriller gewordene Drama miterleben möchte, kann das ab heute im Streaming-Abo bei Sky.

