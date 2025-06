Erstmals im Streaming-Abo: Einer der spannendsten Gangster-Filme der letzten Jahre, der mit unglaublicher Action auftrumpft

Gute Action nutzt alle Aspekte von Setting und Umgebung. Großartige Action, wie sie ab heute streambar ist, fügt dem noch geniale Figuren und Ideen hinzu.

Das Hongkong-Kino ist bekannt für grandiose Action und Kämpfe, die in einer Sequenz auf elegant-rasante Weise mehr Knochen brechen als Arnold Schwarzenegger in seiner gesamten Karriere. Aber wie könnte man das noch überbieten? Unser heutiger Tipp, der ab jetzt Teil des Streaming-Angebots bei Sky ist, hat die Antwort.

Die lautet: Mache deine zunächst stereotyp wirkenden Hauptfiguren überraschend liebenswert. Und dann wirf sie in ein Setting, das jeden Kampf, jede Unterhaltung, wirklich jede Szene interessanter und besonders macht. Willkommen in der City of Darkness.

Streaming-Tipp: In City of Darkness erleben wir einen actiongeladenen Gang-Krieg

Hongkong in den 80er Jahren. Chan Lok-kwun (Raymond Lam) hat es als illegaler Einwanderer ins Land geschafft. Das einzige, was ihm für sein neues Leben fehlt, sind die richtigen Papiere. Doch einer der größten Gangsterbosse der Stadt, bei dem er diese Papiere bekommen sollte, haut ihn übers Ohr. Chan lässt das nicht auf sich sitzen und macht sich Mr. Big und sein Gefolge direkt zum Feind.

Auf der Flucht vor Mr. Bigs Battalion an Gangstern stolpert Chan in die Kowloon Walled City, ein ganz besonderes Viertel Hongkongs. Es ist der am dichtesten besiedelte Ort der Welt, regiert von einem ganz besonderen Schirmherrn. Chan findet in dieser scheinbar uneinnehmbaren Festung Zuflucht – und eine neue Familie.

Doch Mr. Big hat seine Rache nicht vergessen. Und so sehr Chan es versucht, auch mit seinem Neuanfang in der Walled City kann er seine Vergangenheit nicht einfach ungeschehen machen. Als diese ihn schließlich einholt, ist sein neues Zuhause in größter Gefahr und es ist an ihm und seinen Freunden, sie zu beschützen.

Neu im Stream: City of Darkness liefert atemberaubende Action und eine unglaubliche Welt

Die Vorstellung, einer Gruppe Halbstarker bei ihrer Selbstfindung zuzusehen – mit all ihren Fehlern und gelegentlichen Dummheiten – ist nicht unbedingt ein Garant für großartige Unterhaltung. Steckt man diese Freunde jedoch in eine der spannendsten Kulissen der letzten Jahre und fügt den Faktor "Martial-Arts-Feuerwerk" hinzu … ist die Rechnung plötzlich eine ganz andere.

Die Walled City, ein realer Ort, der hier liebevoll nachgebaut wurde, ist nicht nur ein faszinierender Handlungsort. Sie ist ein in sich geschlossener Kosmos mit eigenem Ökosystem, eigener Wirtschaft, eigenen Regeln und ganz besonderen Bewohner:innen. Sie ist ein eigener, atmender, blutender, manchmal komischer Charakter, der die Figuren an sich bindet und ihre (und unsere) Erfahrungen einzigartig macht.

Hier kann Action in alle Richtungen passieren, über Stockwerke, Feuerleitern und Dächer hinweg. Der enge Raum von Kowloon schafft in Kombination mit den aufs Ganze gehenden Jungdarstellern Kampfsequenzen, die sich gewaschen haben. Die Choreografien sind kreativ und schnell, alles ist hart, dreckig, wuchtig. Und plötzlich bangt man um die Jungs, die hier für ihr Zuhause einstehen.

Wer Lust auf großartige Martial-Arts-Action mit Wumms und überraschend viel Herz hat, kann City of Darkness ab sofort bei Skys Streaming-Dienst WOW streamen.