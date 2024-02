Erstmals im Streaming-Abo: Gescheiterter Superhelden-Film, der in Zukunft trotzdem noch wichtig wird

Das DC Extended Universe wird schon bald durch ein neues DC-Universum ersetzt. Damit müssen wir uns von Henry Cavills Superman und Ben Afflecks Batman verabschieden. Ein brandneuer Superheld bleibt uns aber erhalten.

Das DCEU hat eine recht turbulente Geschichte hinter sich. Als Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran Ende 2022 als neue führende Köpfe von DC Studios eingesetzt wurden, enthüllten sie bald darauf die Pläne für ein Reboot des Franchises. Dennoch sollten die bis zum damaligen Zeitpunkt geplanten Projekte vor dem Neustart noch zu Ende geführt werden. In dieser Zeit wurde der Held Blue Beetle eingeführt, den zuvor kaum jemand kannte. Obwohl der Film von Regisseur Angel Manuel Soto an den Kinokassen floppte, konnte er beim US-Streaming-Service Max Erfolge feiern.

Der Superhelden-Film Blue Beetle ab dem 23. Februar 2024 in Deutschland bei WOW zu sehen.

DC-Blockbuster Blue Beetle bei WOW: Durch einen außerirdischen Skarabäus zum Superhelden

Darum geht’s: Nachdem er seinen College-Abschluss in der Tasche hat, kehrt Jaime Reyes (Xolo Maridueña) zu seiner Familie nach Palmera City zurück. Dort muss er feststellen, dass die finanzielle Not ihnen zu schaffen macht, während Jaime selbst noch seine eigene Identität sucht. Durch das Schicksal gerät er in Besitz eines geheimnisvollen blauen Skarabäus, der mit ihm verschmilzt. Von nun an verfügt Jaime über eine Bio-Hightech-Rüstung, mit der seiner Vorstellungskraft keine Grenzen mehr gesetzt werden.

Warner Bros. Cobra Kai-Star Xolo Maridueña wird zu Blue Beetle

Als Konzernchefin Victoria Kord (Susan Sarandon) den Käfer für ihre eigenen Zwecke beanspruchen will, muss Jaime als Blue Beetle zum Superhelden werden. Unterstützung bekommt er dabei von seiner Familie und von Kords Nichte Jenny (Bruna Marquezine). Diese ist mit den Plänen ihrer Tante nicht einverstanden.

Trotz Ende des DCEU: Blue Beetle wird auch im neuen DC-Universum eine Rolle spielen

Mit Aquaman: Lost Kingdom endete das DCEU im Dezember 2023 offiziell. James Gunn und Peter Safran haben unterdessen das DC Universe angekündigt, das mit der Serie Creature Commandos noch in diesem Jahr beginnen soll. Nächstes Jahr startet mit Superman: Legacy der erste Film des neuen Universums.

Ein Reboot bedeutet auch, dass die meisten Rollen für das Franchise neu besetzt werden. Dass Henry Cavill nicht mehr als Superman auftritt, ist schon länger kein Geheimnis. Das Reboot bedeutet jedoch auch, dass wir die anderen Schauspieler:innen wie Gal Gadot, Ben Affleck oder Ezra Miller nicht mehr als Wonder Woman, Batman oder Flash zu Gesicht bekommen.

Allerdings sollen drei Darstellende ihre Rollen auch im neuen DC Universe behalten: Viola Davis wird weiterhin als Amanda Waller die Task Force X, auch als Suicide Squad bekannt, in ihre Missionen führen und auch John Cena wird weiterhin als Peacemaker vor der Kamera stehen. Als dritter Schauspieler darf Cobra Kai- und jetzt auch Blue Beetle-Star Xolo Maridueña weiterhin Jaime Reyes verkörpern. Allerdings werden alle drei Charaktere Varianten der bisherigen Darstellungen sein, schreibt CBR .

Den ersten Auftritt im neuen DCU wird Blue Beetle vermutlich in der Serie Booster Gold haben. Die beiden Helden haben immerhin eine lange gemeinsame Comic-Geschichte. Booster Gold ist ein Held aus der Zukunft, der ins 21. Jahrhundert reist und dort der beste Freund von Blue Beetle wird. In den Comics freundet er sich allerdings mit dem ersten Blue Beetle, Ted Kord, an. Wie sich die Geschichte in der Serie entfaltet, bleibt also abzuwarten.

Unterdessen könnt ihr Blue Beetle ab dem 23. Februar 2024 bei WOW streamen. Ein Blick dürfte sich lohnen. Denn obwohl der Film an den Kinokassen gefloppt ist, konnte er eine ordentliche Fanbase aufbauen und gute Kritiken einheimsen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.