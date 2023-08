Erstmals im Streaming-Abo: Gewaltiges Horror-Phänomen, das sogar Scream und Insidious schlagen konnte

Der bisher erfolgreichste Horror-Film des Jahres entfesselt eine ikonische neue Schurkin. Jetzt gibt es die mörderische Sci-Fi-Satire erstmals im Abo zu streamen.

Horror erweist sich auch 2023 wieder als äußerst profitables Genre an den Kinokassen. Vor allem Fortsetzungen bekannter Horror-Reihen brachten einen Erfolg nach dem nächsten. So spielten Scream VI, Insidious: The Red Door und Evil Dead Rise jeweils über 100 Millionen Dollar weltweit ein. Ein Horror-Film, der weder zu einem Grusel-Franchise gehört noch auf einer bekannten Marke basiert, konnte sie aber alle übertrumpfen: M3gan.

Der Sci-Fi-Horror über die Verwandlung einer fortschrittlichen KI-Puppe zu einer mörderischen Slasher-Diva spielte knapp 180 Millionen Dollar ein und damit über das 10-fache seines Budgets. Ab sofort könnt ihr die Horror-Sensation erstmals im Abo bei Sky und WOW streamen *.

Der Horror-Film M3GAN ist der Chucky einer neuen Generation

Sie ist das beste Spielzeug, das sich ein Kind nur wünschen kann. Sie singt, tanzt, reagiert auf deine jeweilige Gefühlslage und sieht dabei immer perfekt aus. Die Rede ist von dem technischen Wunderwerk Model 3 Generative Android, kurz M3GAN, das die Robotechnikerin Gemma (Allison Williams) ihrer Nichte Cady (Violet McGraw) zur Seite stellt. Diese findet nach dem Tod ihrer Eltern eine neue Bezugsperson in der Puppe, welche ihre Aufgabe als Beschützerin allerdings etwas zu ernst nimmt.



Hier könnt ihr den deutschen Trailer zum Sci-Fi-Horror M3GAN anschauen:

M3GAN - Trailer (Deutsch) HD

Mit der Zeit entwickelt M3GAN ein unheimliches Eigenleben und beginnt, Bedrohungen für das Wohl ihrer kleinen Primär-Nutzerin Cady auf tödliche Weise zu beseitigen. Damit ist eine neue Killerpuppe geboren. Sie mordet boshaft wie Chucky und hat immer einen bissigen Kommentar parat, wie eine divenhafte Elite-Schülerin aus Gossip Girl.

Der Horror-Hit bietet wenig Grusel, ist aber ungemein unterhaltsam

M3GAN funktioniert vordergründig als smarte Satire über die Beziehung zwischen Mensch und Technologie. Und das ist verdammt unterhaltsam. Die immer fantastische gekleidete Mörderpuppe zeichnet ein kompromissloser Hang zu Theatralik und Style aus. M3GAN ist völlig unberechenbar und wir wissen nie, ob sie in der nächsten Szene plötzlich tanzend Menschen niedermetzelt oder doch unerwartet zu singen anfängt.

Wer hier allerdings einen schrägen Puppen-Slasher in bester Chucky-Tradition erwartet, könnte enttäuscht werden. So brutal wie M3GANs endlose Oneliner sind ihre Morde nicht. Explizite Gewalt gibt es ebenso wenig, wie wirklichen Grusel und Angst. Vielmehr steht hier der absurde Sci-Fi-Horror-Spaß im Vordergrund – und natürlich das eskalierende Verhalten der Techno-Horror-Queen M3GAN.



Dass der Horror-Film überraschend blutarm ist, hat einen einfachen Grund. Nachdem der erste Trailer zum viralen TikTok-Hit wurde, ließ das Studio Universal die Gewalt des Films zugunsten einer niedrigeren Altersfreigabe abschwächen. Im Heimkino erschien später zusätzlich zur Kinofassung noch eine Unrated-Version des Films. Diese ergänzt die Mordszenen um einige grausame Bilder, Blut und ein paar zusätzliche Schimpfwörter.

