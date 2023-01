Die erste Horror-Sensation 2023 kriegt Fortsetzung und die 2 wichtigsten Beteiligten kehren definitiv zurück

Seit letzter Woche begeistert die Horror-Puppe M3GAN in den deutschen Kinos – und das mit Erfolg. Teil 2 wurde soeben bestätigt und bringt gleich mehrere wichtige Namen zurück.

M3GAN ist der erste große Horrorfilm des Jahres und jetzt schon ein absoluter Erfolg. Bei einem Budget von 10 Millionen US-Dollar konnte die titelgebende Puppe weltweit über 100 Millionen US-Dollar einspielen. Für die Verantwortlichen hinter dem Projekt ein klares Zeichen: Das Publikum ist begeistert und will mehr.



Nachdem es in den vergangenen Tagen bereits diverse Gerüchte gab, wurde die Arbeit an der Fortsetzung nun offiziell bekannt gegeben. Wie Variety berichtet, startet das Update M3GAN 2.0 am 17. Januar 2025 in den USA im Kino. Es ist davon auszugehen, dass der deutsche Kinostart in einem ähnlichen Zeitraum stattfinden wird.

Hier kommt M3GAN 2.0: Die fiese Horror-Puppe kehrt für noch mehr Blutvergießen zurück

Im Mittelpunkt der Geschichte von M3GAN befindet sich die Spieleentwicklerin Gemma (Allison Williams), die ihre Nichte Candy (Violet McGraw) bei sich aufnimmt, nachdem deren Eltern gestorben sind. Damit Candy nicht alleine ist, entwickelt sie eine künstliche Intelligenz in Form einer menschlichen Roboter-Puppe namens M3GAN.

Hier könnt ihr den Trailer zu M3GAN schauen:

M3GAN - Trailer (Deutsch) HD

Achtung, es folgen Spoiler!



Im Verlauf des Films verwandelt sich M3GAN in eine fiese Killermaschine. Da Gemma und Candy überleben, dürfen wir uns auf ein Wiedersehen in Teil 2 freuen. Allison Williams und Violet McGraw sind für die Fortsetzung bestätigt. Darüber hinaus kehrt aus Drehbuchautorin Akela Cooper (bekannt für Malignant) zurück.

