Legendäre Horror-Reihe geht weiter: Erster Saw 10-Trailer bringt 2 Fan-Lieblinge zurück, obwohl sie seit 17 Jahren tot sind

Das 10. Kapitel der Horror-Folter-Saga Saw steht schon in den Startlöchern. Jetzt könnt ihr den ersten Trailer zur Rückkehr des originalen Jigsaw in Saw 10 alias Saw X sehen.

Lasst die Spiele wieder beginnen. Die beliebte Horror-Reihe Saw geht in diesem Jahr in die nächste Runde. Nach dem bei Fans weniger beliebten Spin-off Saw: Spiral kehrt das Franchise diesen Herbst mit Saw X zurück zu den Anfängen. Die Vorgeschichte, die die letzten 8 Filme ignoriert, bringt Tobin Bell als ikonischen Jigsaw-Killer John Kramer zurück. Und es gibt jetzt schon einen ersten Trailer.



Saw X bringt legendären Jigsaw-Killer im ersten Trailer zurück

SAW X - Trailer (English) HD

Nach 19 Jahren und 9 Filmen blickt die Saw-Reihe auf eine komplexe Mythologie mit mehreren Killern und verschachtelten Zeitebenen zurück. Für den 10. Saw-Film müsst ihr aber kein Jigsaw-Experten sein. Der Film ordnet sich chronologisch nach dem Original-Film Saw aus dem Jahr 2004 und vor Saw II ein. Die Handlung der acht Fortsetzungen spielt also keine Rolle.

Dadurch können sich Fans auch auf eine Rückkehr des originalen Jigsaw-Killers freuen, der eigentlich in Saw III ums Leben kam. John Kramer lebt in Saw 10 noch und ist todkrank. In der Hoffnung auf eine Wunderheilung für sein Krebsleiden begibt sich Jigsaw im neuen Film nach Mexiko.

Die experimentelle Krebs-Behandlung ist aber ein Betrug, der einzig und allein der Ausbeutung verzweifelter Menschen dient. Leider haben sich die Drahtzieher mit dem Falschen angelegt. Um sich an den Betrüger zu rächen und ihnen ihr Fehlverhalten aufzuzeigen, greift John Kramer auf das zurück, was er am besten kann: als Jigsaw-Killer brutale und perfide Todes-Fallen basteln.

Studiocanal Saw X: Jigsaw ist zurück

Jigsaw ist nicht das einzige bekannte Gesicht, in dem von Kevin Greutert (Regisseur von Saw VI und Saw VII - Vollendung) inszenierten Saw X. Auch Shawnee Smith kehrt zurück als Fallen-Überlebende und nun Killer-Protegé Amanda Young. Ob noch weitere bekannte Franchise-Charaktere wie Dr. Lawrence Gordon oder der spätere Jigsaw-Nachfolger Mark Hoffman auftauchen, ist noch nicht bekannt.

Wann startet Saw X im Kino?

In den USA erfolgt der Kinostart von Saw X bereits am 29. September 2023. Hierzulande müssen sich Fans der brutalen Fallen-Spiele etwas länger gedulden. Saw X erscheint am 30. November 2023 in den deutschen Kinos.

