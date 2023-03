Erstmals im Streaming-Abo: Kontroverser Sci-Fi-Film, dessen Stars sich angeblich bespuckt haben

Der elegante Science-Fiction-Thriller Don't Worry Darling sorgte letztes Jahr gleich für mehrere Skandale. Jetzt könnt ihr den Film mit Florence Pugh in der Hauptrolle bei WOW streamen.

Kaum ein anderer Film wurde letztes Jahr von dermaßen schrägen Schlagzeilen begleitet wie Don't Worry Darling. Die zweite Regiearbeit von Schauspielerin Olivia Wilde wartete mit einem Skandal nach dem anderen auf. Affären unter den Beteiligten, Stress bei den Dreharbeiten und eine Premiere, die von einer bizarren Schlagzeile überschattet wurde: Hat Harry Styles wirklich Chris Pine angespuckt?

Vermutlich würde die Entstehungsgeschichte von Don't Worry Darling selbst das ideale Drehbuch für einen abgefahrenen Film über Hollywood abgeben, aber lasst uns kurz die Klatsch-und-Tratsch-Wolke vergessen, die den Film umgibt. Denn eigentlich versteckt sich hier ein spannender Science-Fiction-Thriller mit Originalidee, der in extrem schicken Bildern und einer detailverliebten Inszenierung daherkommt.

Erstmals im Stream: Ab sofort könnt ihr Don't Worry Darling bei Skys Streaming-Dienst WOW * schauen. Es ist das erste Mal, dass der Film in Deutschland in einer Streaming-Flatrate verfügbar ist.

Sci-Fi-Thriller im Streaming-Abo: In Don't Worry Darling ist nichts so, wie es scheint

Auf den ersten Blick fühlt sich Don't Worry Darling wie ein extrem künstlicher Blick in die 1950er Jahre an. Alice (Florence Pugh) lebt in einer idyllischen Vorstadt, kümmert sich um den Haushalt und wartet jeden Tag darauf, dass ihr Mann, Jack (Harry Styles), von der Arbeit nach Hause kommt. Das Leben scheint unkompliziert und sorglos zu sein, doch hinter der makellosen Fassade verbirgt sich ein düsteres Geheimnis.

Hier könnt ihr den Trailer zu Don't Worry Darling schauen:

Don't Worry Darling - Trailer 2 (Deutsch) HD

Ohne zu viel zu verraten: In Don't Worry Darling ist nichts so, wie es scheint. Auch wenn sich über die Auflösung der Geschichte streiten lässt, macht es große Freude, die Eigenheiten der Welt zu entdecken, die uns Olivia Wilde vorstellt. Der Film besitzt ein außerordentlich gutes Gespür dafür, diese Welt auf filmischer Ebene erfahrbar zu machen, während mehr und mehr der Kontrollverlust der Hauptfigur einsetzt.

Da wären wir beim nächsten Punkt, warum Don't Worry Darling sehenswert ist: Florence Pugh. Eindrucksvoll steigert sie sich in ihre Rolle hinein und beginnt, die seltsame Umgebung, in der sie sich befindet, zu hinterfragen. Der beste Schauspieler an ihrer Seite: Chris Pine. Vergesst den lebensfrohen Kirk aus dem Star Trek-Universum. Der Pine in Don't Worry Darling ist extrem unheimlich und unangenehm.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.