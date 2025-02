Erstmals im Streaming-Abo: Neuer Superhelden-Film macht Marvel mit wildem Multiversums-Abenteuer Konkurrenz

Nicht nur im Marvel Cinematic Universe können wir in verschiedene Dimensionen eintauchen. Heute startet ein Superhelden-Film bei Paramount+, der auf 121 TV-Episoden aufbaut.

Mit Captain America: Brave New World läuft aktuell der erste Superhelden-Blockbuster des Jahres im Kino. Auch zu Hause auf der Couch dürfen wir uns über einen Neustart freuen, der aus jenem Genre überlebensgroßer Figuren stammt: Henry Danger – Der Film. Paramount+ bringt den Titel exklusiv nach Deutschland.

Angefangen hat die Geschichte vor über einer Dekade in Serienform: Von 2014 bis 2020 wurde bei Nickelodeon die Superhelden-Serie Henry Danger ausgestrahlt. Insgesamt sind 121 Episoden erschienen, die sich auf fünf Staffeln verteilen. Darüber hinaus existieren die Spin-offs Die Abenteuer von Kid Danger und Danger Force.

Neuer Superhelden-Film bei Paramount+: Henry Danger kehrt für ein weiteres Abenteuer zurück

Hier könnt ihr den Trailer zu Henry Danger – The Movie schauen:

Henry Danger - Der Film - Trailer (Deutsch) HD

Nachdem Henry Danger – Der Film bereits im Januar in den USA erschienen ist, erobert das Revival jetzt auch hierzulande die Streaming-Landschaft.aka Jace Norman ) hat Swellview den Rücken gekehrt und sorgt in Dystopia für Recht und Ordnung – zumindest so lange, bis er eine schicksalhafte Begegnung macht.

Ausgerechnet sein größter Fan, Missy Martin (Glee Dango), bringt sein Leben komplett durcheinander. Denn Missy sprengt aus Versehen die Grenzen des Dangerverse auf und öffnet das Tor zu alternativen Realitäten. Ehe sich Henry versieht, befindet er sich in den Weiten des Multiversums und muss einen Weg zurückfinden

Spätestens seit Spider-Man: No Way Home sind Multiversen in Hollywood en vogue. Nicht nur Marvel und DC haben uns in den vergangenen Jahren in verzerrte Timelines vertrauter Welten entführt. Auch abseits des klassischen Superhelden-Kinos existieren vergleichbare Abenteuer durch Raum und Zeit, etwa Everything Everywhere All at Once.

Henry Danger – Der Film richtet sich mit Easter Eggs und Cameos vor allem an Fans der Serie

Nun erhält Henry Danger sein eigenes Multiversums-Abenteuer, was vor allem für Fans der Serie einen Blick wert sein dürfte. Nicht nur wartet die Fortsetzung mit zahlreichen Easter Eggs und Referenzen auf vergangenen Episoden auf. Auch der ein oder andere unerwartete Cameo ist dabei und dürfte für Begeisterung sorgen.

Solltet ihr noch nie eine Episode von Henry Danger gesehen haben, dürftet ihr bei der groben Handlung des Films trotzdem mitkommen. Insgesamt erwarten auch 86 Minuten gutgelaunter Superhelden-Spaß bei Paramount+. Die Originalserie sowie die Spin-offs Die Abenteuer von Kid Danger und Danger Force findet ihr dort ebenfalls Streaming.