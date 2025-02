Captain America 4 im Stream bei Disney+: Brave New World könnte schon im Mai im Abo erscheinen

Mit Captain America: Brave New World läuft der neueste MCU-Film im Kino. Doch ab wann kann man den Action-Blockbuster bei Disney+ streamen? Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Streaming-Start.

Captain America: Brave New World ist nicht nur der erste Superhelden-Film des Jahres, sondern auch ein Meilenstein für das Marvel Cinematic Universe. Nachdem sich Chris Evans von Captain America verabschiedet hat, führt erstmals Anthony Mackie seinen eigenen Marvel-Blockbuster an. Ein Ereignis, das lange vorbereitet wurde.

Von Avengers: Endgame bis zu The Falcon and The Winter Soldier: Jetzt ist der von Mackie verkörperte Sam Wilson endlich in seiner neuen Rolle angekommen. Stolz trägt er Captain Americas Schild im Kampf gegen das Böse. Doch dann erweist sich ausgerechnet der Präsident der USA als größte Gefahr und mutiert zu Red Hulk.

Im Stream: Wann kommt Captain America 4 zu Disney+?

Bisher hat Disney+ kein offizielles Datum für den Streaming-Start von Captain America: Brave New World verkündet. Wenn wir uns die vergangenen MCU-Filme anschauen, lässt sich jedoch eine Tendenz ausmachen, wann der Film bei dem Streamer eintrifft:

Captain America 4 startet voraussichtlich Ende Mai/Anfang Juni bei Disney+.

Um diesen Zeitraum zu ermitteln, haben wir uns Streaming-Starts der vergangenen MCU-Filme angeschaut. Lagen Anfang der 2020er Jahre rund eineinhalb bis zwei Monate zwischen Kino- und Streaming-Start, sind inzwischen mindestens drei Monate üblich. Nachfolgend haben wir euch ein paar Beispiele aufgeschlüsselt.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania kam am 17. Februar 2023 in den USA ins Kino und erschien am 17. Mai 2023 auf Disney+. Dazwischen liegen 89 Tage. Ähnlich war es bei Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Kinostart: 5. Mai 2023, Disney+: 2. August 2023) und The Marvels (Kinostart: 7. November 2023, Disney+: 7. Februar 2024).



Ein riesiger Marvel-Film hat alles durcheinandergebracht

Deadpool & Wolverine packt jedoch eineinhalb Monate mehr drauf. Der Milliarden-Hit hat sich insgesamt 109 Tage Zeit gelassen, bis er nach seinem Kinostart am 26. Juli 2024 am 12. November 2024 bei Disney+ auftauchte. Ob es sich hierbei um eine Ausnahme oder den neuen Standard handelt, werden wir erst Ende des Jahres wissen.

Mit Thunderbolts* und The Fantastic Four: First Steps erwarten uns dieses Jahr zwei weitere MCU-Blockbuster im Kino. Je nachdem, wie schnell die zu Disney+ kommen, lässt sich Ende 2025 vielleicht eine neue Tendenz ablesen, was den Zeitraum zwischen dem exklusiven Leinwandfenster und der Veröffentlichung bei Disney+ angeht.

Über weitere Neuigkeiten und Updates zum Streaming-Start von Captain America: Brave New World bei Disney+ halten wir euch auf dem Laufenden. Vorerst könnt ihr den Film im Lichtspielhaus eures Vertrauens auf der großen Leinwand genießen.