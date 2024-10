Erstmals im Streaming-Abo: Rasantes Fantasy-Abenteuer besticht mit Action-Szenen, wie es sie sonst nirgends gibt

Action und Fantasy passen großartig zusammen. Action, Fantasy und kreative Action sind ein himmlisches Trio. Kommt dann noch Martial Arts dazu, wird es göttlich.

Das Kinojahr 2024 hatte so einige Martial-Arts- und Action-Momente zu bieten, die uns den Atem verschlagen haben. Monkey Man und Rebel Ridge kämpften mit harten Bandagen. Es gibt jedoch einen Action-Helden, der bevorzugt weiche Tatzen und einen freundlicheren Ansatz. Seine Kämpfe machen mindestens genauso viel Spaß.

Es muss schließlich nicht immer blutig zugehen. Solange die Kreativität und Dynamik stimmt, darf jede Altersgruppe Freude an fantastischen Action-Sequenzen haben. Die vielleicht einfallsreichsten des Jahres hat definitiv Kung Fu Panda 4 im Gepäck, der bei Sky jetzt erstmals im Streaming-Abo verfügbar ist.

In Kung Fu Panda 4 tritt Panda Po gegen eine außergewöhnliche Gegnerin an

Po (Originalstimme Jack Black, deutsche Stimme Hape Kerkeling) fühlt sich endlich richtig wohl in seiner Rolle als Drachenkrieger. Er hat alles im Griff und seine Fans lieben ihn. Doch damit hat die Arbeit noch immer kein Ende: Er soll jetzt der spirituelle Führer des Tals des Friedens werden. Dazu muss er einen neuen Drachenkrieger ernennen. Für eine solche Aufgabe fühlt sich Po alles andere als bereit.

Umso mehr kommt ihm gelegen, dass unvermittelt die Diebin Zhen im Tal auftaucht und Unruhe stiftet. Sie berichtet von einer großen Bedrohung: Einer mächtigen Kriegerin, die sich die Kräfte vergangener Kung-Fu-Legenden angeeignet hat.

Kurzerhand macht sich Po mit Zhen auf die Reise, um dieser Gegnerin das Handwerk zu legen, ehe sie ganz China unterjocht. Dabei muss er sich als Land-Panda erst einmal in der großen Stadt zurechtfinden. Die birgt mehr Überraschungen und Gefahren, als er sich vorgestellt hatte.

Kung Fu Panda bei Sky glänzt mit Action-Sequenzen, wie es sie einfach nirgendwo anders gibt

Was die Kung Fu Panda-Reihe von der ersten Sekunde an verstanden hat: Mit animierten Helden hat man alle Freiheiten der Welt, wenn es um grandiose Action geht. Hier müssen keine Stunt-Leute in Gefahr gebracht und die Regeln der Physik nicht ständig ernst genommen werden. Daraus entstanden schon vorher ikonische Martial-Arts-Momente, und Teil 4 knüpft nahtlos an.

Fans von wahrlich abgedrehter Action voller kreativer Einfälle und Witz dürfen sich definitiv auch auf den weniger erwarteten neuen Film freuen. Besonders zwei große Kampfsequenzen beanspruchen hier sowohl die Lachmuskeln als auch die Staunreflexe. Dabei wird in bester Jackie-Chan-Manier mit allen Elementen der Kulisse gearbeitet und improvisiert, was das Zeug hält. Jedes Setting wird kreativ ausgenutzt.

Das Prinzip von Kung Fu Panda 4 ist ein wirklich simples: Habt Spaß! Und das werdet ihr. Für eine rasante Verfolgungsjagd dürfen Freund:innen der Rock-Kultur im Übrigen die Ohren spitzen, denn die hier eingesetzte Panda-Version eines absoluten Klassikers ist mehr als hörenswert und zaubert ein riesiges Grinsen aufs Gesicht.

Wer Lust auf Action hat, die die Zwänge des Realfilms hinter sich lässt, kann jetzt bei Sky einen Blick auf Kung Fu Panda 4 werfen.



*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.