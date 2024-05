Erstmals im TV: Ein richtig guter Horror-Thriller, der in 600 Metern Höhe mit gnadenloser Spannung und einem Schock-Twist fesselt

Heute läuft ein Horror-Thriller im TV, der für seinen Effekt keine Monster oder paranormale Phänomene braucht. Er verlässt sich schlicht auf die Höhenangst der Zuschauenden.

Manchmal zeigen Horror-Filme und Thriller dem Zuschauenden Ängste auf, die er oder sie noch gar nicht kannte. So wird es vielen Genre-Fans wohl mit Fall – Fear Reaches New Heights von 2022 ergangen sein: Der Film über zwei Freundinnen, die einen Sendemasten besteigen, holt selbst die versteckteste Höhenangst an die Oberfläche. Heute läuft er im TV.

Im TV: Gnadenloser Höhen-Horror endet nach 107 Minuten Angst auf einem Twist

Die Story von Fall ist an der Oberfläche sehr simpel: Adrenalin-Junkie Hunter (Virginia Gardner) besteigt einen 600 Meter hohen Sendemasten inmitten einer US-amerikanischen Wüste, um ihre Follower mit schockierendem Content zu versorgen. Im Gepäck hat sie ihre Freundin Becky (Grace Caroline Currey), die seit längerem um ihren verunglückten Mann trauert. Sie will seine Asche von der Spitze des Mastes verstreuen, um endlich mit seinem Verlust abschließen zu können. Aber nachdem beide oben angekommen sind, ist der Rückweg plötzlich versperrt.

Fall ist ein gefährlicher Film, selbst für diejenigen, die keine ihnen bekannte Höhenangst besitzen. Die unablässige Inszenierung der beiden Hauptfiguren vor der extremen Distanz zum staubigen Wüstenboden wird bei vielen Zuschauenden für 107 Minuten Angstschweiß sorgen. Und allen, denen das nicht reicht, blüht kurz vor Ende ein schockierender Twist, der an dieser Stelle natürlich nicht verraten wird.

Wann läuft Fall – Fear Reaches New Heights im TV?

Der Thriller Fall – Fear Reaches New Heights feiert am heutigen Montag, den 13. Mai 2024, um 22.15 Uhr im ZDF TV-Premiere. Neben Gardner und Currey ist auch Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) vor der Kamera zu sehen.

Horror-Meister soll gegen die Wand gefahrene Kult-Reihe retten

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.