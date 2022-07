Erstmals in 4K: Einer der besten Actionfilme aller Zeiten, bei dem sogar The Dark Knight klaute

Dieses Meisterwerk muss jeder Actionfan kennen. Auch Nolans The Dark Knight hat sich hier kräftig bedient. Nun erscheint Michael Manns Heat in 4K.

Christopher Nolan eröffnet seinen gefeierten Superhelden-Blockbuster The Dark Knight mit einem Knall. Die spektakuläre Bankraub-Szene des Jokers und seiner Gang, von der am Ende nur der psychopathische Batman-Bösewicht am Leben bleibt, ist zum Einstieg ein echter Adrenalinschub.

Für diesen Auftakt hat sich Nolan von einem älteren Werk inspirieren lassen, das The Dark Knight sogar in den Schatten stellt: Das Actionthriller-Meisterwerk Heat von Michael Mann. Am 18. August erscheint der Klassiker mit Robert De Niro und Al Pacino erstmals in 4K-Qualität in Deutschland.

Heat in 4K: Das ist über die neue Edition des Actionfilm-Klassikers bekannt

Die 4K-Edition von Heat wurde bereits letztes Jahr angekündigt und musste dann wegen technischen Problemen verschoben werden. Nun soll es im August so weit sein.

Die Edition bietet die restaurierte 170-minütige "Director's Definitive Edition" im 4K-Scan mit HDR10. Bei den Tonspuren bleibt es bei DTS 5.1 (Deutsch) bzw. DTS-HD MA 5.1 (Englisch). Auf einer beigelegten Blu-ray gibt es die bekannten Extras von 2017, wie Making ofs, Deleted Scenes und einen Audiokommentar von Michael Mann. Bei den verlinkten Händlern kannst du die Disc für 25,99 Euro vorbestellen.



© Warner Bros. Heat

Worum geht's in dem Actionfilm mit Robert De Niro und Al Pacino?

In der Geschichte des Films spielt Robert De Niro den raffinierten Verbrecher Neil McCauley, der in Los Angeles mit seinen durchdachten Plänen immer davonkommt. Um ihn endlich zu schnappen, haftet sich der von Verbrechen besessene Cop Vincent Hanna (Al Pacino) an seine Fersen. Als McCauley einen letzten großen Coup plant, sieht Hanna seine Chance gekommen und will den Gangster überwältigen.

Mit den beiden Schauspielgiganten Robert De Niro und Al Pacino hat Michael Mann einen der besten Actionfilme aller Zeiten geschaffen. Das Katz- und Mausspiel zwischen Cop und Verbrecher wird vom Regisseur meisterhaft in Szene gesetzt und bietet nicht nur Spannung und überragende Action, sondern auch großartig gezeichnete Charaktere.

Das größte Action-Setpiece in Heat entfaltet sich, wenn der geplante Bankraub von McCauley durch das Eintreffen der Polizisten in eine minutenlange Straßenschlacht eskaliert. Dabei inszeniert Michael Mann den Shootout zwischen allen Beteiligten als ohrenbetäubendes Inferno, bei dem einen jede abgefeuerte Kugel erzittern lässt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.