Es gibt eine 10-teilige Fantasy-Serie bei Netflix: Atemberaubend wie Herr der Ringe und für immer verloren

Eine Fantasy-Serie, die Herr der Ringe und Game of Thrones mit Puppen kreuzt? Sie existiert und ist ein wahres Meisterwerk, das vor 5 Jahren zu Netflix kam – und gnadenlos abgesetzt wurde.

Netflix hat ein Fantasy-Problem. Das große The Witcher-Universum ruft kaum mehr als ein Schulterzucken bei Fans hervor und die meisten spannenden Serien des Genres werden vorzeitig und gnadenlos abgesetzt. Dazu zählen nicht nur Shadow and Bone - Legenden der Grisha und Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself, sondern auch ein echtes Meisterwerk, das vor fünf Jahren das Licht der Welt erblickte.

Die Rede ist natürlich von Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands, die am 30. August 2019 bei Netflix startete. Das Serien-Prequel zu Jim Hensons Kultfilm aus dem Jahr 1982 ist bisher heute eine der ambitioniertesten Netflix-Serien, deren Absetzung nach nur einer Staffel mir auch fünf Jahre später noch in der Seele wehtut. Trotzdem sollte sie kein Fantasy-Fan verpasst haben. Denn so eine Serie wird es wohl nie wieder geben – schon gar nicht bei Netflix.

In Netflix' Der dunkle Kristall treffen Herr der Ringe und Game of Thrones auf Puppen

Imposante praktische Effekte, eine aufregende Mythologie, ein namhafter Sprecher:innen-Cast und eine epische Geschichte: Das sind nur einige der Zutaten, die Der dunkle Kristall zu einem unvergleichlichen Serienerlebnis machen ‒ wenn man sich drauf einlassen kann. Denn die Fantasy-Erzählung wird komplett mit Puppen und Animatronics (über 170 Stück!) vor liebevoll gestalteten Kulissen dargestellt.

Netflix Gelflinge, auf ins Abenteuer!

Darum geht's in Der dunkle Kristall: Die Fantasy-Welt von Thra wird von 18 finsteren (und hässlichen!) Wesen namens Skekse beherrscht, die die naturverbundenen Gelflinge unterjochen. Die Macht dieser Welt ist der Kristall der Wahrheit, der von den Skeksen verdorben wird und das Land langsam zerstört. Drei mutige Gelflinge treten nun ein episches Abenteuer an, um die finsteren Machenschaften ihrer Herrscher zu vereiteln und das Feuer der Rebellion zu entfachen.

Egal, ob die Wälder Steinwaldens, die finsteren Grottan-Höhlen, Küstenstädtchen oder staubige Wüsten: Jeder Winkel der Welt von Thra lädt zum Erkunden und Staunen ein. Denn das Szenenbild strotzt nur so vor Detailreichtum und erschafft eine immersive wie lebendige Fantasy-Welt, die von Unmengen an liebevoll gestalteten Puppen-Kreaturen bevölkert wird.

Der dunkle Kristall verbindet dabei Abenteuer-Gefühl und Imposanz von Herr der Ringe mit düsteren Intrigen und Wendungen von Game of Thrones. Humorvolle Szenen und herzerwärmende Momente finden hier genauso Platz wie brutale Grausamkeiten, schockierende Tode und politische Verstrickungen.

Wer seine Fantasy-Mythologien komplex und thematisch reichhaltig mag, ist bei Der dunkle Kristall genau an der richtigen Stelle. Auch wenn die Geschichte das Rad nicht komplett neu erfindet, bietet sie ein unvergleichliches Fantasy-Erlebnis, das selbst fünf Jahre später von keiner anderen Netflix-Produktion übertrumpft werden konnte. Ära des Widerstands hätte Genre-Fans über Jahre und Staffeln hinweg verzaubern können. Stattdessen wurde sie zu einer der schlimmsten Netflix-Absetzungen überhaupt.

Die Netflix-Absetzung von Der dunkle Kristall ist auch nach 5 Jahren immer noch unverständlich

Selbst die besten Serien haben auf Netflix keine Chance auf eine Verlängerung, wenn sie nicht genügend Abrufzahlen aufbringen können. Diese bittere Erkenntnis mussten Fans der Fantasy-Serie am eigenen Leib erfahren.

Netflix Haben die bösen Skekse die Netflix-Verlängerung verhindert?

Nicht nur bei Moviepilot ist Der dunkle Kristall mit einem Durchschnitt von 7.9 Punkten hervorragend bewertet. Auch international begeisterte die Serie, wie die IMDb-Wertung von 8.4, ein Audience-Score von 94% bei Rotten Tomatoes und sogar eine Auszeichnung bei den Emmy Awards beweisen.

Am Ende reichte das alles nicht aus. Trotz Lobeshymnen von Publikum und Kritik konnte das aufwendig produzierte Fantasy-Highlight nicht den nötigen Hype entfachen, um eine Fortführung zu rechtfertigen. Immerhin kostete das Puppen-Spektakel, an dem über 2500 Menschen mitgewirkt haben sollen, fast 100 Millionen Dollar.

Derart hohe Geldsummen in innovative und kreative Experimente investieren? Diese Zeiten sind bei Netflix leider vorbei. Herausfordernde Familienunterhaltung mit Blockbuster-Schauwerten wird es nicht mehr geben, wenn nicht gerade Avatar: Der Herr der Elemente oder eine extrem beliebte Vorlage adaptiert wird. Für eigenwillige Stoffe mit hohem Risiko (Puppen sind leider nicht massentauglich) wird Netflix in Zukunft keine fast neunstelligen Budgets mehr locker machen.

Und so bleibt Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands ein unvollendetes Meisterwerk und ein Relikt, das uns nostalgisch an vergangene Netflix-Tage zurückdenken lässt, an denen jede erdenkliche Art von Serienerzählung möglich schien. Ob wir je in die Welt von Thra zurückkehren werden? Hoffentlich dauert es nicht wieder 37 Jahre, um eine Antwort darauf zu erhalten.