Filme wie Rebel Moon wird es nie wieder geben: Eine Netflix-Ära endet und niemand hat es mitbekommen

Bei Rebel Moon ist Einiges falsch gelaufen, so empfinden es zumindest viele Sci-Fi-Fans. Und Netflix offenbar auch: Beim Streamingdienst endet eine Ära. Wie das passiert, besprechen wir im Podcast.

Netflix-Blockbuster stehen seit Jahren bei vielen Abonnent:innen in der Kritik. Filme wie Red Notice, The Gray Man oder Rebel Moon seien von einem Algorithmus am Fließband produziert, so heißt es. Seelenlose Spektakel, die nicht im Gedächtnis bleiben. Solche Vorwürfe sind dem Streamingdienst keinesfalls entgangen.

Er beendet nämlich gerade eine Ära: Netflix-Film-Chef Scott Stuber wird von Sherlock-Holmes-Produzent Dan Lin abgelöst. Was viele höchstens als staubige Personalie wahrnehmen, deutet eine tiefgreifende Veränderung an. Sie wird die Zeit von Rebel Moon, aber ebenso die von Oscar-Kandidaten wie The Irishman für immer beenden.

Was in den letzten Jahren bei Netflix falsch lief, was sich jetzt ändert und wie die Zukunft des Streamingdienstes aussehen könnte, besprechen Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke und ihr Kollege Jan Felix Wuttig im Podcast.

Hört den Podcast über das Ende einer Netflix-Ära:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Teil dieser Netflix-Folge ist ein Blick auf Netflix' Blockbuster-Programm, seine Oscar-Ambitionen und den Ehrgeiz, große Filmemacher:innen an sich zu binden. Vieles davon könnte bald der Vergangenheit angehören.

Timecodes:

00:01:44 - Was ist überhaupt passiert?

00:05:45 - Zwischen The Irishman und Red Notice: Wie sahen die letzten Jahre bei Netflix aus?

00:26:26 - Was hat sich hinter den Kulissen jetzt verändert?

00:31:12 - Wie sieht die Netflix-Zukunft aus?

00:42:22 - So wird sich Netflix verändern

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von Magenta TV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei Magenta TV im August: Hotel Portofino Staffel 3

Hotel Portofino - S03 Trailer (Deutsch) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, Apple TV+, Paramount+, WOW, DAZN, Mediatheken sowie Magenta TV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen. Zu den exklusiven Deutschlandpremieren gehören zum Beispiel die drei neuen Spin-offs aus dem The Walking Dead-Universum – Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live – sowie die 5. Staffel der Erfolgsserie Fargo oder die Familiensaga Hotel Portofino – das Downton Abbey an der italienischen Riviera.



Magenta TV gibt's auch unabhängig vom Internetanbieter als TV-App, -Stick oder -Box, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu Magenta TV findet ihr hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.