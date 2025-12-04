Es gibt eine 8-teilige Friends-Fortsetzung mit Joey, die nie ausgestrahlt wurde: 20 Jahre später streamt sie erstmals komplett bei YouTube

Sequels sind in. Umso irritierender ist es, dass wir eine Fortsetzung der legendären 90er-Jahre-Sitcom Friends erst mit zwanzig (!) Jahren Verspätung anschauen können.

Die Serie Friends ist eine Kult-Sitcom und erzählt zehn Staffeln lang die Geschichte von sechs Freunden, die in New York City gemeinsam ein Apartment bewohnen. Weitgehend unbekannt war bisher hingegen die achtteilige Fortsetzung Joey – bis jetzt.

Friends-Fortsetzung schafft dank YouTube den Sprung auf heutige Bildschirme

Erst neulich verwies Variety darauf, dass es eine achtteilige Fortsetzungsserie der Kult-Sitcom Friends jetzt vollständig auf YouTube zu sehen gibt. Hauptfigur dieser Show ist der aus Friends bekannte Schauspieler Joey Tribbiani (Matt LeBlanc). In der gleichnamigen Serie geht er für seine Schauspielkarriere nach Los Angeles. Hier zieht er mit seinem Neffen Michael zusammen und findet mit der Anwältin Alexis „Alex“ Garrett (Andrea Anders) und Bobbie Morganstern (Jennifer Coolidge) neue Bezugspersonen.

Wie auch in Friends geht es um berufliche sowie persönliche Entscheidungen der Figuren und ihre Beziehungen untereinander. Bei Kritiker:innen kam Joey sogar ganz gut an. Die Sitcom galt als würdiges Sequel der Originalserie.

Bis auf Kevin S. Bright – Regisseur und Produzent von Friends, welcher der Zeitung The Age bereits direkt im Anschluss an das verfrühte Ende des Spin-offs 2006 berichtete:

In Friends war Joey ein Frauenheld, aber wir hatten Spaß an seinen Abenteuern. Er war ein zuverlässiger Freund, jemand, auf den man sich verlassen konnte. Joey wurde zu einem Typen dekonstruiert, der keinen Job finden und kein Mädchen um ein Date bitten konnte. Er wurde zu einer erbärmlichen, mürrischen Figur. Ich hatte das Gefühl, dass er sich in die falsche Richtung entwickelte, aber niemand hörte auf mich.

Ziel des Senders NBC war es, den einstigen Sendeplatz des Quoten-Giganten Friends mit einer vergleichbar erfolgreichen Sendung zu füllen. Doch der Plan ging leider nicht ganz auf.

Die Serie wurde bereits 2006 während Staffel 2 eingestellt. Schlimmer noch – die acht produzierten Folgen gingen niemals auf Sendung und verschwanden in der Versenkung. Nun aber lassen sich alle auf YouTube streamen. Nach zwei Jahrzehnten haben Friends-Fans also noch die Chance bekommen, Joey nachzuholen.