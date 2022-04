Es gibt eine bessere und längere Fassung von Brad Pitts vielleicht bestem Film

Brad Pitt spielt in einem unüblichen Western eine seiner besten Rollen. Sie könnte noch großartiger sein. Denn von dem Film gibt es offenbar eine bessere zweite Version.

Brad Pitt hat in seiner Karriere viele grandiose Rollen gespielt. Doch nur wenige sind so einzigartig, so vielschichtig und melancholisch schön wie sein Auftritt in Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Und dabei haben Fans bisher nur die B-Version des Westerns gesehen, wie Regisseur Andrew Dominik enthüllte.

Die bessere Version von Brad Pitts Meister-Rolle wurde nie veröffentlicht

Im Gespräch mit Collider sagte er:

Es gibt eine bessere Version des Films, die etwa 15 Minuten länger ist. [In dieser Version] gibt es eine wirklich gute Szene. Sie hat den Film definiert. Aber darauf folgte ein Jahr Kriegszustand. Wir wollten, dass [Produzent] Warner [die längere Version] veröffentlicht, aber sie hatten kein Interesse.

Dominiks Meisterwerk hatte eine langwierige und schwierige Produktionsgeschichte (via Entertainment Weekly ). Mehrere Schnittversionen scheiterten am Testpublikum, der Film floppte an den Kinokassen. Nichtsdestotrotz wurde er für zwei Oscars nominiert und hat mittlerweile Kultstatus erreicht.

Ob Fans jemals die "bessere" Version des Films sehen, ist fraglich. Laut Interview ist selbst der bekannte Cineasten-Verlag The Criterion Collection nicht an einer Veröffentlichung interessiert. Manches Gold bleibt in seinen Truhen.

