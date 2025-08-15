Es gibt eine Supernatural-Story, die Jared Padalecki auch 5 Jahre nach dem Serienende noch stört

Für ihre Fans gilt die Mystery-Serie Supernatural sicherlich als nahezu perfekt. Jared Padalecki, Darsteller des Sam Winchester, stößt eine Storyline aber auch heute noch sauer auf.

Auch fünf Jahre nach dem Ende von Supernatural ist die gefeierte Serie immer noch ein beliebtes Gesprächsthema, vor allem auf diversen Fan-Conventions. So auch auf der kürzlich stattgefundenen Fan Expo in Boston, bei der Hauptdarsteller Jared Padalecki einer der Stargäste war.

Wie u. a. Screen Rant berichtet, wurde dieser natürlich ausführlich zu der Mystery-Serie ausgefragt. So wollte man von ihm wissen, ob die von ihm in 15 Staffeln verkörperte Figur des Sam Winchester heute einige Entscheidungen anders treffen würde. Die Antwort dürfte eingefleischte Supernatural-Fans vielleicht nicht unbedingt überraschen.

Jared Padalecki zweifelt an Glaubwürdigkeit seiner Supernatural-Romanze

Padalecki sprach daraufhin nämlich eine Storyline aus Staffel 8 an, die damals ohnehin häufiger kritisiert wurde: Sams Romanze mit der Tierärztin Amelia Richardson (Liane Balaban). Der Supernatural-Star meinte dazu:

Ich glaube nicht, dass er nach dem Tod seines Bruders eine romantische Beziehung eingegangen wäre... wegen eines Hundes.



Padalecki spielt damit auf Sams allzu forciert anmutende Liaison zu der Veterinärin an. Diese lernt er kennen, nachdem er einen von ihm angefahrenen Hund in ihre Tierklinik bringt. Die sich entwickelnde Liebesbeziehung der beiden wirkte für viele Fans völlig deplatziert und unglaubwürdig, da Sams totgeglaubter Bruder Dean (Jensen Ackles) immerhin noch im Fegefeuer gefangen war – und Sam wenig bis gar nichts unternahm, um diesen zurück ins Leben zu holen.

Die Romanze mit Amelia hielt zumindest nicht sehr lange an und endete jäh, als ihr für tot erklärter Ehemann plötzlich lebend aus Afghanistan zurückkehrte. Amelia-Darstellerin Liane Balaban war demzufolge auch nur in sieben Episoden der achten Staffel zu sehen.

Padaleckis Aussagen klingen also ganz danach, dass er der Fan-Kritik bezüglich dieses Handlungsstrangs beipflichtet.

Mehr Supernatural-News:

Wo läuft Supernatural im Stream?

Alle 15 Staffeln von Supernatural gibt es in den jeweiligen Streaming-Flatrates von Amazon Prime Video und Joyn zu sehen. Bei Apple TV und MagentaTV steht die Mystery-Serie zudem zum Kaufen zur Verfügung.

