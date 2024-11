Mega-Überraschung für The Boys Staffel 5 bestätigt: Supernatural-Fans warten seit 4 Jahren auf diesen Moment

In The Boys tummeln sich etliche Stars aus der Fantasy-Serie Supernatural. Einen Staffel 5-Auftritt hat jetzt auch Hauptdarsteller Jared Padalecki bestätigt.

Bereits 4 Jahre ist es her, dass Millionen Fantasy-Fans einen Strom an Tränen vergießen mussten: Supernatural endete 2020 mit dem Finale der 15. Staffel. Aber Macher Eric Kripke spendete Trost mit seiner nächsten Serie The Boys: Immerhin tummeln sich dort bisher ganze 13 Supernatural-Stars, mit Jensen Ackles unter anderem einer der beiden Hauptdarsteller. Und Jared Padalecki schließt sich ihm jetzt an.

Supernatural-Held Jared Padalecki in The Boys neben Jensen Ackles: Eine Frage bleibt

Wie Padalecki bei einem Fan-Event am vergangenen Wochenende bestätigte, wird er in Staffel 5 von The Boys zu sehen sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Antwort [auf die Frage, ob ich in The Boys dabei bin], ist ja. [Ackles The Boys-Figur] Soldier Boy ist toll. Ich hoffe, dass unsere beiden Figuren sich sehen werden.

Die Freude vieler Fans über die Enthüllung wird dementsprechend groß sein. Seit dem Finale ihrer gemeinsamen Serie teilten sich die beiden Stars kein Projekt mehr. Aber Padalecki spricht auch gleich die größte Sorge der Supernatural-Community aus: Werden seine und Ackles' Figur sich überhaupt begegnen?

Soldier Boy-Darsteller Ackles hat dazu zwar keine handfesten Informationen, beruhigt aber die Fans: "Ich kenne [The Boys- und Supernatural-Macher] Eric Kripke. Er würde sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wir werden sehen, mit welchen Ideen er um die Ecke kommt." Weitere Informationen, etwa zur Identität von Padaleckis Figur, sind nicht bekannt.

Wann kommt The Boys Staffel 5 zu Amazon?

Bis Supernatural-Fans ihre beiden Helden aber erneut in einer Szene zusammen sehen können, wird vermutlich noch ein bisschen Zeit vergehen: The Boys Staffel 5 hat bisher noch keinen offiziellen Starttermin, wir rechnen nicht vor 2026 mit der Veröffentlichung. In der Zwischenzeit wird uns aber Nachschub zum Spin-off Gen V erwarten. Zudem befindet sich mit Vought Rising auch noch eine Prequel-Serie zu Ackles' Soldier Boy in Arbeit.