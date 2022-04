Es gibt einen gewaltigen The Rock-Fehler in Fast & Furious, der kaum jemandem auffällt

Dwayne Johson spielt in Fast & Furious eine seiner tollsten Figuren. Teil 6 hat sich mit ihm aber einen Patzer erlaubt. Mitten in seinem Gesicht.

Fast & Furious 6 ist ein Rundumschlag an bester Action-Unterhaltung, nicht zuletzt wegen Dwayne Johnson. Vielen Fans wird ein lustiger Fehler in Vin Diesels Boliden-Kracher glatt entgangen sein. Dabei hat ihn The Rock direkt unter der Nase.

In Fast & Furious 6 wächst Action-Star Dwayne Johnson der Bart in Sekunden

Der in Fast & Furious Five zum ersten Mal aufgetretene Muskel-König Luke Hobbs (Johnson) ist für seinen Kinnbart bekannt. Umso peinlicher, dass er im Nachfolger für eine einzige Szene plötzlich ganz verschwindet (via Screenrant ). Er hat seinen Markenzeichenbart, sitzt dann glattrasiert im Auto, um in der nächsten Sequenz erneut mit seinem Rundum-Flaum zu glänzen. Bilder der Szenen sind in einer Reddit-Diskussion zu finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Fehler kam womöglich zustande, weil die Auto-Szene lange Zeit vor oder nach den anderen gedreht wurde. The Rock musste kurzfristig für zusätzlich gedrehte Szenen einspringen. Für eine Woche Bartwuchs war keine Zeit mehr. Eventuell musste er den Bart auch aus anderen Gründen zwischenzeitlich abrasieren. Warum kein Notfall-Bart angeklebt wurde, ist nicht bekannt.

Wann ist Dwayne Johnsons Bart demnächst in Fast & Furious zu sehen?

Unglücklicherweise wird The Rocks Kinnbart wohl keine Gelegenheit zu künftigen Auftritten mehr haben. Die harschen Worte seines Besitzers haben jede Hoffnung auf eine Fast & Furious-Rückkehr zerstört. Und in Fast & Furious: Hobbs & Shaw ist der Bart einem Drei-Tage-Schatten gewichen. Au revoir, du majestätischste aller Follikel-Sammlungen.

Auch majestätisch: Dwayne Johnsons Schweiß in Fast Five ist ein Naturereignis

Podcast über das Phänomen Dwayne Johnson: Nervensäge oder Sympathieträger?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice die Hauptrolle, dem bis dato teuersten Netflix-Film. Außerdem hat er mit Young Rock eine eigene Serie über sein Leben, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Darin präsentiert er sich wie gewohnt zurückhaltend als Präsidentschaftskandidat der Zukunft.

Deswegen diskutieren ein Johnson-Fan und eine Johnson-Kritikerin diesen außergewöhnlichen Star. Ist The Rock der sympathischste Mann in Hollywood oder eine Nervensäge?

Was haltet ihr von dem Fast & Furious 6-Fehler?