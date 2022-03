Heute im TV: Jemand hat Dwayne Johnsons Schweiß in Fast & Furious 5 untersucht und das Ergebnis überrascht gewaltig

Heute kommt Fast and Furious 5 im TV, in dem sich Dwayne Johnson und Vin Diesel ordentlich prügeln. Aber wie viel schwitzen sie eigentlich dabei?

Es gibt Fragen, die die Menschheit seit jeher bewegen: Sind wir allein im Universum? Was ist der Sinn des Lebens? Wer schwitzt mehr, Vin Diesel oder Dwayne Johnson? Auf eine davon können wir euch glücklicherweise hier und jetzt eine Antwort geben. Denn jemand hat eine wasserdichte Untersuchung durchgeführt und herausgefunden, wie viel die Hauptfiguren in Fast & Furious Five schwitzen.

Da das erste Kino-Treffen von Dwayne Johnson und Vin Diesel heute im TV läuft, wollen wir euch das erstaunliche Ergebnis nicht vorenthalten.

Actionkracher im TV: Wie viel schwitzt Dwayne Johnson in Fast and Furious 5?

Fast and Furious 5 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Der einschlägige Reddit-User LundgrensFrontKick hat sich vor etwa einem Jahr gefragt, wie viel Dwayne Johnsons Figur Luke Hobbs im Verhältnis zur übrigen Fast and Furious-Familie schwitzt. Dabei ging er bei seiner Untersuchung vereinfacht gesagt so vor:

Alle Szenen mit schwitzenden Figuren in Fast 5 wurden notiert.

Nur sichtbarer Schweiß war zugelassen.

Was die Figuren off-screen verschwitzen war irrelevant.

Im Selbstversuch wurden mehrere vergleichbare schwitzige T-Shirts gewogen.

Daraufhin wurden T-Shirts an Schweiß-zentrischen Stellen gezielt mit Wasser gesprenkelt, um durch den Vergleich heraus zu finden, wie viel Schweiß in Millilitern an einem T-Shirt hängenbleibt.

Was kommt bei der Fast and Furious-Untersuchung raus?

Für die überaus unterhaltsame Darlegung der Ergebnisse solltet ihr den Reddit-Post lesen, aber folgende Beobachtungen sind bemerkenswert:

Dwayne Johnsons Hobbs schwitzt, wenn er nichts tut. Roman (Tyrese Gibson) schwitzt bei seinem Abenteuer unter der Sonne Rio de Janeiros gar nicht.

Hobbs schwitzt um ein Vielfaches mehr als die restliche Crew.

Er stößt im Verlauf des Films 1,0055 Liter Schweiß ab.

ab. Die 10 anderen Protagonisten (Dom, Brian, Mia und Co.) verschwitzen zusammen nur 0,709 Liter. Und das im ganzen Film!

Dwayne Johnsons Schweiß-Höhepunkt in Fast and Furious 5 ist demnach die Szene nach der Verfolgungsjagd über die Dächer, in der er sogar seine schusssichere Weste durchgeschwitzt hat, wie dieses Bild beweist:

© Universal Dwayne Johnsons Schweiß-Höhepunkt in Fast 5

Dwayne Johnson ist also nicht nur als Franchise-Viagra zur Fast and Furious-Familie gestoßen. Er setzte auch durch seine Transpiration neue Maßstäbe in der Action-Reihe. Ob die zum Auseinanderbrechen der Beziehung von The Rock und Vin Diesel beitrug, ist derzeit leider nicht bekannt.

Heute im TV: Fast und Furious 5 hob die Reihe auf Blockbuster-Niveau

Fast and Furious 5 kam 2011 ins Kino und war der erste echte F&F-Blockbuster. Er ließ die Streetracing-Szene hinter sich und setzte auf vielfältigere, globale Action, welche die Reihe bis zum jüngsten Film Fast & Furious 9 prägt. RTL Nitro zeigt den Film heute ab 20:15 Uhr.

Falls ihr Fast 5 verpasst habt, könnt ihr ihn auch bei Amazon * nachholen und selbst messen, ob die Schweiß-Untersuchung zutrifft.