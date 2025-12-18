Es gibt noch eine andere Fallout-Serie, die viel zu wenige kennen: Ihr könnt 2 Staffeln jetzt gratis streamen

Vor Amazon Prime Video gab es bereits eine Fallout-Serie von Fans, die im Internet millionenfach gesehen wurde. Zwei Staffeln von Nuka Break könnt ihr gratis bei YouTube schauen.

Fallout ist ein gigantisches Sci-Fi-Universum mit Millionen von Fans, von denen manche dem Videospiel-Franchise seit seinem Beginn 1997 treu sind. Kein Wunder vielleicht, dass es vor Amazons Fallout schon eine andere Serie gab, die in der postnuklearen Welt der skurrilen Reihe spielte: Ein handgemachtes Projekt von Fans namens Nuka Break.

Darum geht's in der ersten Fallout-Serie Nuka Break

Wie PC Gamer schreibt, begann die Serie zunächst als Kurzfilm von Fans. Nachdem der Film großen Zuspruch erhielt, produzierte die Fan-Firma Wayside mithilfe von Kickstarter-Aufrufen zwei Staffeln einer ganzen Serie.

Die Serie dreht sich um eine Gruppe von Außenseitern, die gemeinsam die dystopische Wüste der Fallout-Welt durchstreifen: Zu ihnen gehört etwa der redselige Vaultbewohner Twig (Zack Finfrock), der ruppige Ghul Ben (Aaron Giles) und Scarlett (Tybee Diskin), die eine harte Zeit in New Vegas hinter sich hat. Gemeinsam begegnen sie unter anderem einer Gruppe von Banditen und einem mysteriösen Soldaten der New California Republic.

Wer sich jetzt schauerliche Dialoge und schreckliche Laiendarsteller:innen vorstellt, darf sich eines Besseren belehren lassen. Natürlich handelt es sich um ein Fan-Produkt, das nicht mit dem Aufwand einer Amazon-Serie mithalten kann. Aber Nuka Break hat viele wirklich tolle und unterhaltsame Szenen, leidenschaftliche Schauspieler und beweist vor allem viel Hingabe bei der Kostümierung.

Beide auf YouTube verfügbaren Staffeln wurden in den über zehn Jahren seit Entstehung millionenfach aufgerufen. Dank ihrer Beliebtheit folgten noch eine weitere kurze Serie namens Fallout: The Wanderer mit drei Episoden und der Kurzfilm Fallout: Red Star. Laut PC Gamer war die Serie selbst bei den Machern der Spielevorlage beliebt. Der Produzent der Serie kündigte darüber hinaus vor zwei Jahren auf YouTube die Arbeit an einem weiteren Fallout-Film an.

