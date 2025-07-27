Es gibt noch einen Tom Holland neben dem Spider-Man-Star: Hochzeit mit Zendaya kann die Verwirrung beenden

Für Künstler:innen ist ihr Name wie eine Visitenkarte. Aus diesem Grund ist es problematisch, wenn man sich einen Namen teilen muss. Wie Tom Holland.

Welches Gesicht taucht vor eurem inneren Auge auf, wenn ihr den Namen Tom Holland hört? Das eines gewissen Jungdarstellers, der sich dynamisch als Spiderman über die Dächer schwingt? Oder das eines bekannten Schriftstellers? Ich wette, es ist ersterer.

Tom Holland drückt die Daumen, dass er seinen Namen bald wieder für sich alleine hat

Im Führjahr veröffentlichte Tom Holland (der Historiker und Schriftsteller) einen humorvollen Tweet. Hier wies er darauf hin, dass er nichts gegen eine Heirat zwischen seinem Namensvetter und dessen Verlobter Zendaya (Dune: Part Two, Challengers – Rivalen) hätte. Idealerweise könne Tom Holland (der Schauspieler) auch ihren Nachnamen annehmen.

Tatsächlich haben die beiden Toms wenig gemeinsam, außer, dass sie aus Großbritannien kommen und künstlerischen Tätigkeiten nachgehen. Tom Holland (also, der Schriftsteller) ist unter anderem der Co-Host des extrem populären Podcasts The Rest Is History, und veröffentlichte Bücher über das goldene Zeitalter des antiken Roms und die Geschichte Persiens.

Tom Holland (also, jetzt wieder der Darsteller) ist seit 2010 erfolgreich im Filmgeschäft unterwegs, wobei seine Auftritte in Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home und Spider-Man: No Way Home auf der Bekanntheits-Skala hervorstechen. Zuletzt war er in der Serie The Crowded Room zu sehen.

Nicht zuletzt hat ihm auch seine Beziehung mit Hollywood-Star Zendaya zu zusätzlichem Ruhm verholfen. Und hierin liegen offensichtlich die Hoffnungen von Schriftsteller Tom Holland. Vielleicht hat er Glück und darf seinen Namen bald wieder alleine tragen.

Übrigens, nur um die Verwirrung perfekt zu machen: Es gibt noch einen dritten Tom Holland (Die rabenschwarze Nacht – Fright Night, Chucky – Die Mörderpuppe). Jener dritte Tom Holland stammt aus den USA und arbeitet als Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Außerdem ist er mit Horror-Legende Stephen King befreundet.

Ob der dritte Tom Holland wohl bereit wäre, seinen Namen zeitnah zu überdenken? Tom Holland (nochmal der Schriftsteller) muss wohl vorerst stark bleiben, um die Flut von Namensvettern zu überstehen. Oder für jeden sehr schnell eine Heirat arrangieren.