Es gibt nur 4 Episoden, das Format läuft auf Netflix und ist eine der besten Miniserien im Katalog

Ein wahrer Fall aus New York lieferte die Vorlage für eine Netflix-Miniserie. Es geht um fünf zu Unrecht angeklagte Teenager und einen juristischen Skandal.

Eine der besten Netflix-Serien überhaupt kam im Jahr 2019 heraus, als es mit Chernobyl oder Euphoria keinesfalls an neuen Highlights mangelte. Sie ist nur vier Folgen lang und alles andere als leicht zu verdauender Stoff. Denn in When They See Us geht es um einen der unglaublichsten Justizskandale der jüngeren US-amerikanischen Geschichte.

Die mehrfach ausgezeichnete Miniserie stammt von Ava DuVernay, die man auch für das Format Queen Sugar kennt.

Im April 1989 wurde eine Joggerin im New Yorker Central Park vergewaltigt. Zu Unrecht angeklagt und schließlich zu Maximalstrafen für Jugendliche verurteilt wurden fünf Teenager: Kevin Richardson (Asante Blackk), Antron McCray (Caleel Harris), Yusef Salaam (Ethan Herisse), Korey Wise (Jharrel Jerome) und Raymond Santana (Marquis Rodriguez). Die Gruppe und ihr fragwürdig verhandelter Fall wurde unter dem Namen Cental Park Five bekannt. Urteile gegen die jungen Männer wurden erst im Jahr 2002 aufgehoben, als sie bereits viele Jahre im Gefängnis zugebracht hatten.

When They See Us zeigt auf eindringliche Weise auf, wie die afro- und lateinamerikanischen Teenager ohne juristische Unterstützung auf harsche Weise verhört wurden, wie man sie zu falschen Geständnissen drängte, und wie sie schließlich ohne nennenswerte Beweise verurteilt wurden. Institutioneller Rassismus, voreingenommene Berichterstattung und die Schwierigkeit, sich nach der Entlassung aus dem Gefängnis zurück in die Gesellschaft zu integrieren, werden ebenfalls thematisiert.

DNS-Beweise machten erst Jahre später ohne verbleibenden Zweifel klar, dass ein bekannter Serienvergewaltiger für die Tat verantwortlich war.

Eine wichtige und ausgezeichnete Serie

Mit 96 Prozent auf Rotten Tomatoes , einer 8,8 bei IDMb und 8,3 von 10 Punkten bei Moviepilot sprechen die Scores von When They See Us für sich. Die Miniserie wurde zudem mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Nach elf Emmy-Nominierungen gab es einen TV-Oscar für Hauptdarsteller Jharrel Jerome sowie einen Critics' Choice Award für beste Miniserie.

Darüber hinaus erhielt das Format unter anderem einen Peabody Award und drei Preise bei den NAACP Image Awards, die für außerordentliche PoC-Repräsentation in den Medien vergeben werden.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien im Juli 2025 bei unserer Schwesternseite AdoroCinema.