Es könnte die größte Sci-Fi-Serie von Amazon werden: Nach 3 Jahren gibt's endlich ein Lebenszeichen der Mass Effect-Serie

Amazon Prime hat mit der Science-Fiction-Serie Fallout einen riesigen Hit gelandet. Jetzt kündigt sich die nächste gewaltige Videospiel-Adaption an, auf die Fans schon lange warten.

Mit Fallout hat Amazon erst dieses Jahr eine populäre Videospielreihe im Blockbuster-Format als aufregende Science-Fiction-Serie adaptiert. Fans waren begeistert und sie brach Streaming-Rekorde. Jetzt knöpft sich Amazon das nächste gewaltige Game-Franchise vor: Mass Effect soll zur epischen Weltraum-Serie werden.

Die Mass Effect-Serie von Amazon erreicht wichtigen Meilenstein

Erstmals berichteten wir 2021 darüber, dass sich Amazon in Verhandlungen um die Verfilmungsrechte der Videospielreihe Mass Effect befindet. Seither war es verdächtig still um die geplante Adaption als Streaming-Serie – bis jetzt. Wie Variety berichtet, hat Amazon eine Mass Effect-Serie offiziell in Entwicklung geschickt.

Verantwortlich für die Umsetzung ist Daniel Casey als Autor und ausführender Produzent. Dieser verfasste zuvor Drehbücher für den Sci-Fi-Film Kin sowie das Action-Spektakel Fast & Furious 9. Konkrete Details zur Handlung sind bisher nicht bekannt.

Die Videospielvorlage Mass Effect ordnet sich dem Genre der Military-Science-Fiction zu und spielt in der Zukunft des 22. Jahrhunderts, in dem unterschiedliche Spezies die Galaxie besiedelt haben. Die ersten drei Games, die zwischen 2007 und 2012 erschienen, stellen den Soldaten Commander Shepard ins Zentrum, der auf Missionen quer durch den Weltraum geschickt wird und die Menschheit vor der gefährlichen Rasse der Reaper retten muss.

Bisher umfasst die Reihe vier Hauptspiele. Neben den Videospielen wurde die Mass Effect-Reihe bisher vor allem durch Romane und Comics ausgebaut. Pläne zu Live-Action-Verfilmungen sind bisher immer gescheitert.

Wann kommt die Sci-Fi-Serie Mass Effect zu Amazon Prime?

Aktuell ist es noch zu früh, um einen Serienstart prognostizieren zu können. Das Projekt befindet sich erstmal in der frühesten Entwicklungsphase, in der die Ausrichtung der Serie konzipiert und erste Drehbücher verfasst werden. Der nächste Schritt wäre eine offizielle Serienbestellung seitens Amazon.

Es kann also noch einige Jahre dauern, bis wir die Mass Effect-Serie tatsächlich zu Gesicht bekommen. In der Zwischenzeit können sich Sci-Fi-Fans auf eine 2. Staffel der Videospiel-Adaption Fallout freuen, die voraussichtlich 2026 bei Prime Video an den Start geht. Ebenfalls arbeitet der Streamer aktuell an der Science-Fiction-Serie Blade Runner 2099, die nächstes Jahr oder 2026 zu sehen sein wird.