"Es passiert": Scarlett Johansson macht Hoffnung auf Geheim-Projekt mit Marvel, das gerade vor einem großen Hindernis steht

Als Schauspielerin hat Scarlett Johansson endgültig mit dem MCU abgeschlossen. Als Produzentin ist sie aber immer noch an einem neuen Marvel-Projekt beteiligt. Doch es gibt ein Problem.

Nach ihrem Black Widow-Solofilm will Scarlett Johansson nie mehr ins MCU zurückkehren. Das betrifft allerdings nur ihre Schauspiel-Karriere. 2021 kündigte Marvel-Boss Kevin Feige an, dass er mit dem Star als Produzentin an einem geheimen Projekt arbeiten würde.

Auch wenn wir sehr lange nichts mehr dazu mitbekommen haben, ist das rätselhafte Marvel-Projekt noch nicht tot. Johansson hat jetzt wieder darüber gesprochen, doch die aktuelle Hollywood-Situation steht der Entwicklung im Weg.

Geheimes Marvel-Projekt von Scarlett Johansson muss warten

Laut Comic Book sprach die Schauspielerin bei einem Presse-Gespräch für den neuen Wes Anderson-Film Asteroid City darüber, dass sie immer noch in das Marvel-Projekt mit Feige involviert ist. Über den Inhalt hüllte sie sich weiterhin in Schweigen.

Johansson konnte nur sagen, dass das Projekt aufgrund des aktuellen Drehbuch-Streiks in Hollywood nicht voranschreiten kann. Vor Beginn des Streiks sei sie mit Feige mitten in den Entwicklungen gewesen.

Bisher ist immer noch nicht klar, ob es sich bei dem geheimen Marvel-Projekt mit Scarlett Johansson als Produzentin um einen Film oder eine Serie handelt. Mit Black Widow dürfte es aber nichts mehr zu tun haben.

Wie geht es im MCU 2023 weiter?

Am 21. Juni 2023 startet die neue MCU-Serie Secret Invasion mit Samuel L. Jackson als Nick Fury bei Disney+. Im Kino geht es am 8. November 2023 mit der Captain Marvel-Fortsetzung The Marvels weiter.

Podcast MCU: 6 Marvel-Figuren, die endlich eine eigene Serie brauchen

Das MCU wächst immer weiter und konzentriert sich dabei schon seit langem nicht mehr nur auf Kino-Blockbuster. Allein bei Disney+ gibt es aktuell über ein Dutzend Marvel-Serien, die ihr streamen könnt. Doch wie sieht die Zukunft des Serien-MCU aus? Bei welcher Figur wünschen wir uns ein Serien-Spinoff und wie könnte das aussehen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber lädt sich Chefredakteurin Lisa Ludwig Kolleg:innen aus der Moviepilot- und Filmstarts-Redaktion ein, um genau das zu diskutieren. Und vom wahren Star der Iron Man-Reihe über eine Detektivserie im All bis zu einer Marvel-Version von Buffy ist alles dabei.