"Es war 9 Uhr morgens und die Hüllen fielen": Bridgerton-Star war vom Staffel 4-Dreh völlig überrumpelt

The Survivors-Star Yerin Ha ist der größte Neuzugang in Bridgerton Staffel 4. Beim Dreh der beliebten Netflix-Serie wurde sie vor allem wegen der Nacktszenen herausgefordert.

Die 4. Staffel von Bridgerton ist seit Anfang letzter Woche offiziell im Kasten. Dennoch müssen sich Fans der beliebten Netflix-Serie noch bis nächstes Jahr gedulden, bis die neuen Folgen auf dem Streamer eintreffen. Einen neuen Einblick darin, was wir in der kommenden Season erwarten dürfen, lieferte jetzt schon Neuzugang und frische Hauptdarstellerin Yerin Ha (The Survivors), die einige intime Szenen teaste. Diese forderten die Schauspielerin beim Dreh auf umfangreiche Weise heraus.

Bridgerton-Star Yerin Ha war wegen Intimszenen in Staffel 4 wie "versteinert"

Wie Yerin Ha im Interview mit Glamour UK verriet, habe sie sich beim Bridgerton-Dreh mehrfach überwinden müssen – besonders als es um die hüllenlosen Szenen von Staffel 4 ging:

Ich war wie versteinert, es war 9 Uhr morgens – und die Hüllen fielen. Ich denke, dass ohne Ängste und Unbehagen, das man überwinden muss, man nicht wachsen kann, also habe ich es als Herausforderung gesehen, an der ich als Schauspielerin wachsen kann, anstatt das für irgendjemand anderes zu machen.

Um welche Szene es sich hier genau gehandelt hat, wurde von Ha nicht verraten. Zuvor erklärte sie jedoch gegenüber Swoon , dass sie mit Spannung den Dreh der "Seeszene" erwarte. In der Romanvorlage von Julia Quinn Wie verführt man einen Lord? * erwischt Sophie Benedict dabei, wie er nackt im See schwimmt. Wie die Szene in der Netflix-Serie aussehen wird, dürfen nun wir mit Spannung erwarten.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Auch wenn die Dreharbeiten zu Bridgerton Staffel 4 offiziell beendet sind, folgt für den Netflix-Hit nun noch eine umfangreiche Postproduktion. Die neuen Folgen werden demnach erst 2026 auf dem Streaming-Dienst erscheinen. Wir rechnen mit einer Veröffentlichung im Frühjahr oder Sommer.

