"Es war brutal": Peter Jackson nahm Herr der Ringe-Star am Set auseinander, aber es machte sein Schauspiel besser

Am Der Herr der Ringe-Set ging nicht immer alles rosig zu. So musste Sam-Darsteller Sean Astin eine besonders schlimme Kritik von Regisseur Peter Jackson aushalten.

Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Trilogie begeistert bis heute zahlreiche Fantasy-Fans und stellt auch für viele der beteiligten Schauspieler:innen eine Zeit dar, an die sie sich gerne zurückerinnern. Um schließlich das großartige Filmerlebnis zu werden, das es heute ist, musste am Set jedoch immer mal wieder hart durchgegriffen werden. Und so bekam auch der ein oder andere Star eine seltene harsche Ansage von Regisseur Peter Jackson serviert.

Sean Astin wurde beim Der Herr der Ringe-Dreh von Peter Jackson zur Seite genommen

So erklärte Sam-Darsteller Sean Astin im Gespräch mit Cinemablend , dass Peter Jackson den Schauspieler:innen meist visuell zeigte, wie er sich eine bestimmte Szene vorstelle, anstatt viele Worte zu nutzen. Wenn er dies jedoch einmal tat, waren diese eine Punktlandung. Eine dieser wenigen Anleitungen bekam der Schauspieler schließlich zu spüren – und sie begleiteten ihn nachhaltig:

Das schmerzhafteste, das Peter Jackson jemals zu mir gesagt hat... Er hat mich zur Seite genommen und mich angeschaut und nur gesagt: 'Ich habe dir das nicht abgekauft.' Oh mein Gott, er hätte genauso gut -- es war wie ein Mortal Kombat-Todesstoß. Es war, als hätte er die Haare von meinem Körper gerissen und mein Rückgrat wäre mit rausgekommen.

New Line Cinema Sean Astin als Sam in Der Herr der Ringe

Dabei erklärte Astin jedoch auch, dass Peter Jackson den Schauspieler nicht absichtlich kränken wollte – er wollte ihn stattdessen motivieren. Das habe letztendlich Wirkung gezeigt:



Es war brutal. Und er hat es nicht so brutal gemeint. Er wollte, dass es ankommt. Es war die perfekte Regieanweisung. Und er hatte vollkommen recht. Und es hat mich besser gemacht. Es hat mich dazu gebracht, mich härter zu konzentrieren.

Auch wenn Sean Astin in dem Gespräch nicht verriet, um welche Szene genau es sich bei der Auseinandersetzung handelte, soll sie zum Dreh von Der Herr der Ringe: Die Gefährten gehört haben. Dass Sean Astin voll und ganz in seiner Rolle als Sam aufging, konnte der Schauspieler in zahlreichen darauffolgenden Szenen beweisen.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.