"Er war ein Wäscheständer": Herr der Ringe-Star ist noch 24 Jahre später unzufrieden mit Rolle im Fantasy-Hit

Rückblickend ist nicht jeder Herr der Ringe-Star mit der Rolle glücklich, die er in Mittelerde gespielt hat. Elrond-Darsteller Hugo Weaving fand nun ernüchternde Worte für seine Beteiligung.

Insgesamt fünfmal schlüpfte Schauspieler Hugo Weaving zwischen Der Herr der Ringe: Die Gefährten und Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere in die Rolle des Elben Elrond. 24 Jahre nach seinem ersten Bruchtal-Auftritt in Mittelerde fasst der australische Darsteller seine berühmte Rolle allerdings eher nüchtern zusammen.



Für Herr der Ringe-Star Hugo Weaving war Elb Elrond eine undankbare Rolle

Mit dem Guardian sprach der mittlerweile 64-jährige Schauspieler rückblickend über seine Karriere. Während Weaving in Hollywood viele Bösewichte (Matrix, Captain America) verkörperte, machte ihn daneben nicht zuletzt sein Herr der Ringe-Elb Elrond weltberühmt. Doch hinter den Kulissen war der Star mit dem mächtigen Mittelerde-Lenker alles andere als glücklich:

Um ehrlich zu sein, war er nicht der befriedigendste Charakter, den ich gespielt habe. Elrond war ein Wäscheständer und sie gaben mir all die Einführung.

Warner Hugo Weaving als Elrond in Der Herr der Ringe: Die Gefährten

Was Hugo Weaving mit dem Kleiderständer-Vergleich wohl ausdrücken will, ist, dass der Herr von Bruchtal zwar immer edel angezogen war, aber innerhalb der Handlung nicht viel zu tun hatte. Tatsächlich fällt ihm sowohl in den Herr der Ringe-Filmen als auch in der Hobbit-Trilogie vor allem die Rolle zu, den Helden Zuflucht zu gewähren, sie mit den nötigen Informationen zu versorgen und dann auf ihren Weg zu schicken.

So eindrücklich er das mit elbischer Gravitas auch bewältigt, gab es viele aufregende Parts innerhalb der Herr der Ringe-Besetzung. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Hugo Weaving irgendwann genug hatte und seiner erneuten Beteiligung an Amazons neuer Herr der Ringe-Serie ein klares Nein erteilte.

Alle Mittelerde-Filme mit Elrond könnt ihr aktuell bei Amazon Prime * streamen.

Podcast zu Herr der Ringe-Alternativen: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.