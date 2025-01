"Euer Ernst?": Kurze Dschungelcamp-Folge verärgerte Fans – das war der Grund

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ist in vollem Gange. Dabei waren gestern Abend einige Zuschauer:innen ziemlich irritiert, als die Folge nach knapp 40 Minuten wieder vorbei war.

Die Promis von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! sind nun schon den dritten Tag im Dschungelcamp. Nach extremen Dschungelprüfungen und echten Naturprüfungen, die das Camp überfluteten, ist ein gewisser Alltag eingekehrt, der von den Zuschauer:innen ausgiebig verfolgt wird – nur in der letzten Folge kam der Einblick etwas zu kurz.



Wegen NFL-Playoffs: Dschungelcamp nur 40 Minuten lang

Die Dschungelcamp-Folge am Sonntag, 26. Dezember, stand unter einem besonderen Stern: Aufgrund des NFL-Playoff-Spiels zwischen den Washington Commanders und den Philadelphia Eagles wurde die Folge stark gekürzt - auf knapp 40 Minuten.



Alle Protagonist:innen haben das in der Folge humorvoll aufgegriffen. Das Intro der Folge wurde in doppelter Geschwindigkeit abgespielt und auch die beiden Moderator:innen Sonja Zietlow und Jan Köppen wiesen immer wieder darauf hin, dass sie nicht viel Zeit hätten und die Themen des Tages schnell abhandeln müssten. Zur Auflösung des Votings der Dschungelprüfung durfte Jörg noch einmal live aus dem Dschungelcamp das bevorstehende Sportevent ankündigen.



"Das nervt total": Fans kritisieren kurze Dschungelcamp-Folge

Bei den Fans kam diese Änderung – trotz der humorvollen Unterstreichung – nicht gut an. Viele waren von der sehr kurzen Ausgabe des Dschungelcamps enttäuscht und konnten nicht nachvollziehen, warum RTL der NFL den Vorzug gab. "Nur 40 Minuten heute? Euer Ernst?", schrieb ein User auf Instagram. Auch ein anderer User merkten an:



Können wir kommendes Jahr die NFL nur an den zwei Sonntagen ins RTL+ schieben? Wieder nur so ne kurze Sendung wie letztes Jahr. Das nervt total



Nicht das NFL-Spiel wanderte am Sonntagabend zu RTL+, sondern Die Stunde danach, moderiert von Olivia Jones und Angela Finger-Erben, die im Anschluss an die Dschungelcamp-Folge das Geschehen mit ausgewählten Gästen zusammenfasst.



Einige Fans kritisierten auch den Inhalt der relativ kurzen Dschungelcamp-Folge. Neben dem Fokus auf den gemeinsamen Toilettengang von Timur Ülker und Maurice Dziwak kamen auch die zusätzlichen Werbepausen bei den Fans nicht gut an. "Nur 40 Minuten davon 20 Minuten Werbung ist doch schade", bemängelte eine Userin auf Instagram.

Wann und wo das Dschungelcamp zu sehen ist

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! läuft in der aktuellen Staffel täglich um 20.15 Uhr auf RTL. Jede Folge dauert – in der Regel – zwei Stunden, danach folgt Die Stunde danach. Auf RTL+ kann man die aktuelle Folge zeitgleich im Livestream verfolgen, aber auch ältere Folgen sowie ältere Staffeln on Demand anschauen.