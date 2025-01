Unwetter-Chaos legt Dschungelcamp-Dreh lahm: Stars müssen von RTL-Set fliehen

Wenn RTL seine Promis in den Urwald schickt, dann ist wieder Zeit fürs Dschungelcamp. Die Show wird unter freiem Himmel gedreht, doch das hat für den Cast auch mal Schattenseiten: An Tag 2 kommt es zum Unwetter-Drama – die Promis müssen vom Set fliehen.

Tag 2 im Dschungelcamp. Kaum ist die erste Nacht vorbei, schlägt der Urwald ungewohnt hart zu: Die Promis haben nicht nur mit wenig Schlaf, Rückenschmerzen und persönlichen Dramen zu kämpfen – sondern auch das Wetter sorgt für XXL-Probleme. Als sintflutartige Regenfälle einsetzen, droht das Camp zu überfluten.

Dramen, Geständnisse und dicke Luft: Im Dschungelcamp herrscht Katerstimmung

Das Regenwetter scheint auf das Gemüt der Promis zu drücken, denn ohne Umschweife packen sie ihre dramatischen Storys aus. Schlagersternchen Anna-Carina Woitschak wehklagt über ihre Trennung von Stefan Mross; vor lauter Tränen weiß sie gar nicht mehr, wohin mit sich. Der öffentliche Rosenkrieg sei kaum auszuhalten, außerdem muss sie einen fiesen Schicksalsschlag verkraften: Anna-Carinas Ex-Mann ging nach der Trennung eine Beziehung mit ihrer besten Freundin ein. Dieser Vertrauensbruch sei besonders hart: "Ich habe zwei Menschen dadurch verloren."

Ohrfeigen-Ikone Yeliz gestand am Lagerfeuer, wie schlimm es für sie war, ohne Vater aufzuwachsen. Dabei reflektiert sie auch über ihre Ex-Beziehung zu Die Wilden Kerle-Legende Jimi Blue Ochsenknecht. 2021 brachte die Reality-Darstellerin die gemeinsame Tochter Snow Elaine zur Welt, doch noch während der Schwangerschaft sei die Beziehung zu Jimi Blue zerbrochen. Neuerdings soll der Ochsenknecht-Spross zum ersten Mal Kontakt zur Tochter suchen; Yeliz ist aber skeptisch, ob er das Zeug zum Vorzeige-Papa hat.

Land unter im Dschungelcamp: Starkregen und Gewitter bedroht RTL-Dreh

Neben den üblichen Promi-Skandalen sorgt vor allem das Wetter für Drama! Während die Stars seit dem Einzug ins Camp mit ungemütlichen Bedingungen zu kämpfen haben, setzt an Tag 2 plötzlich ein erbarmungsloses Unwetter ein. Irgendwann sind die Regenschauer so heftig, dass die Stars aus ihren Dschungelbetten gezwungen werden – an Schlaf und Entspannung ist auf nassen Matratzen nicht mehr zu denken. Für die Promis ist klar: Sie müssen raus aus dem Dschungel.



Notgedrungen fliehen die Promis ins winzige Dschungel-Telefon, in dem sonst die Kamera-Interviews geführt werden. Wie die Sardellen quetschen sich die Stars aneinander und warten darauf, dass sich das Wetter wieder beruhigt. Zwischendurch sind die Regenschauer sogar so heftig, dass ein Rinnsal im Camp zum tosenden Bach anschwillt. Nach Stunden der Angst gibt es aber Entwarnung – die Stars dürfen zurück in den Dschungel. Mehr Drama steht also nichts im Weg.

Mehr Dschungel-News:

Dschungelcamp 2025: So kannst du die Show schauen

Das Dschungelcamp läuft täglich um 20:15 Uhr live bei RTL. Die Show kann auf RTL+ live gestreamt werden; alle Folgen können im Anschluss gestreamt werden.