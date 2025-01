Krallen raus im Dschungelcamp: Moderatoren ziehen über Stefan Raab her

Im Dschungelcamp ist niemand vor den Moderatoren-Witzen von Sonja Zietlow und Jan Köppen sicher. Nicht einmal Stefan Raab.

Am Freitagabend war es endlich so weit: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! startete in die 18. Staffel. Wieder mit dabei ist natürlich das Dschungelcamp-Duo bestehend aus Sonja Zietlow und Jan Köppen. Und was darf bei diesen Moderatoren nicht fehlen? Genau: Ihre – mehr oder weniger – witzigen Gags mit denen sie immer wieder um sich werfen. Nicht nur die diesjährigen Promis bekommen ihr Fett weg, auch vor Stefan Raab machen sie keinen Halt.

Dschungelcamp-Auftakt: Sonja Zietlow und Jan Köppen nehmen Stefan Raab ins Visier

Sonja Zietlow und Jan Köppen hießen die Zuschauer:innen wie immer im Dschungel-Baumhaus willkommen und starteten direkt mit ihren legendären Witzen. Und es dauerte nicht lange, bis sie ihr erstes Opfer gefunden haben: Stefan Raab, der mittlerweile ihr RTL-Kollege ist.

Als Zietlow und Köppen auf die Dschungelprüfungen zu sprechen kamen, erklärte Sonja, dass es eine Neuerung gäbe. "Die Dschungelprüfungen sind beim RTL ab jetzt eine eigene Sendung. Sozusagen eine Show in der Show. Präsentiert von Stefan Raab." Als die Moderatorin dann noch verkündete, wie diese angebliche Show heißen wird, ist allen klar, dass sie Raab und seinen neuen RTL-Deal auf die Schippe nehmen: "Und sie heißt: ‚Zietlow und Köppen gegen irgendson Döppen‘." Der Titel ist angelehnt an Stefan Raabs neues Format mit Michael Herbig: Raab und Bully gegen irgendson Schnulli.

Doch damit nicht genug. Jan Köppen legte noch einen drauf und erklärte mit einem breiten Grinsen, dass Stefan Raab immer vor Ort sei. Der Showmaster würde in der Regie sitzen und "frisst Kakerlaken". Kurz darauf ertönte Raabs Comeback-Hit "Pa aufs Maul" und im Hintergrund kam Ranger Matt als Raab verkleidet die Treppe herunter.

Millionen-Deal mit RTL: Stefan Raab legt Grundstein für noch mehr schlechte Witze

Die Sprüche über Stefan Raabs RTL-Vertrag zogen sich durch die erste Dschungelcamp-Folge. Sonja und Jan wurden nicht müde zu erwähnen, dass der Deal den Sender anscheinen ganz schön viel Geld gekostet hat. "Seitdem Raab beim Sender ist, müssen wir alle ein bisschen kürzertreten. Die neuste Technik können wir uns einfach nicht mehr leisten", witzelte Sonja Zietlow. Während Jan Köppen auf seine nächste Moderationskarte wartete – die per Fax geschickt wurde.

Dschungelcamp 2025: So kannst du die Staffel 18 schauen

Am 24. Januar startete die neue Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Seitdem läuft sie täglich um 20:15 Uhr bei RTL und ist im Anschluss zum Nachschauen auf RTL+ verfügbar. Das Finale wird am 9. Februar ausgestrahlt.