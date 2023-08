Ex-Kandidat Richard David Precht verrät, wie Günther Jauch bei Wer wird Millionär hilft: Der Trick ist die 5-Euro-Wette

Promi-Philosoph und TV-Star Richard David Precht war einst Kandidat bei Wer wird Millionär? Im Gespräch verriet er einen Hinweis, den Günther Jauch den Teilnehmern gibt.

Bei Wer wird Millionär? zählt nur das eigene Wissen. Diesen Satz würden vermutlich viele Fans des TV-Kultformats unterschreiben. Der Philosoph und Beststeller-Autor Richard David Precht verriet dennoch einen Trick, der Kandidaten zwar nicht die richtigen Antworten, aber zumindest die richtige Strategie verrät. Der Schlüssel ist Günther Jauchs 5-Euro-Wette.

Trotz Günther Jauch-Trick: Richard David Precht hatte bei Wer wird Millionär? Pech

Precht nahm 2003 als noch relativ unbekannter Autor an der TV-Show teil. Zu seinem Unglück flog er bereits in der Vorauswahl raus, in der Kandidaten unter Zeitdruck historische Ereignisse in die richtige Reihenfolge bringen müssen. Nichtsdestotrotz konnte er sich bei seinem kurzen Auftritt einen kleinen Trick abschauen.

Wie er im gemeinsamen Podcast mit TV-Moderator Markus Lanz erklärte, gebe es in der Vorauswahl-Runde zwei mögliche Strategien. Entweder man tippe die Reihenfolge so schnell wie möglich ein und hoffe darauf, zufällig richtigzuliegen. Oder man lasse sich Zeit und sorge dafür, dass die eigene Antwort möglichst akkurat ausfällt. Das birgt das Risiko, dass Konkurrenten einem mit der Zufallsstrategie zuvorkommen, wie bereits FILMSTARTS berichtete.

RTL/Stefan Gregorowius Günther Jauch bei Wer wird Millionär

Welche Strategie dabei erfolgversprechender sei, lasse sich aber recht einfach anhand der 5-Euro-Wette zwischen Günther Jauch und seinem Studiochef festmachen, so Precht. Die beiden wetteten in jeder Folge darum, wie viele Kandidaten die richtige Reihenfolge wissen. Die Frage und ihre Antwort kennen sie dabei bereits.

Falle die genannte Zahl erfolgreichen Kandidaten besonders hoch aus, so ist die Frage vermutlich eher einfach und kann auch in Sekundenbruchteilen richtig gelöst werden. Falls die Zahl aber niedrig ausfällt, ist die Frage so schwierig, dass ein genauerer Blick lohnt und mehr Zeit zum Nachdenken gerechtfertigt ist.

Allerdings gibt es bei der Sache auch einen kleinen Haken: Jauchs 5-Euro-Wette hat für Precht als Vorzeichen nicht funktioniert. Der Moderator wettete gegen das Wissen der Kandidaten, Precht ließ sich Zeit, flog aber raus: Ein Konkurrent hat eine zufällige Reihenfolge der gesuchten Ereignisse eingetippt und war schneller. Ob Jauch und sein Aufnahmeleiter die Wette noch immer durchführen, ist zudem nicht bekannt.

