Die krasseste Szene in The Boys Staffel 3 hat das halbe Set traumatisiert

The Boys-Fans freuen sich in Staffel auf eine der am heißesten erwarteten Szene der ganzen Amazon-Serie. Supernatural-Star Jensen Ackles erzählt, wie sich der Tag am Set anfühlte.

The Boys wird eine Superhelden-Orgie abfeiern, so viel wissen wir über Staffel 3 der Amazon-Serie. Auch Supernatural-Star und Neuzugang Jensen Ackles hat sich zur Szene geäußert, die wohl alle am Dreh Beteiligten nachhaltig verstörte. Schaut euch den neuesten Teaser zu The Boys Staffel 3 an: The Boys – Staffel 3 Redband Teaser-Trailer (Deutsch) HD The Boys-Orgie in Staffel 3 sorgte für kollektives Set-Trauma "Wie wir die Szene gedreht haben, kann ich nicht sagen, aber heilige Scheiße!", erklärte der Supernatural-Star während eines Panels. Er beschreibt die Set-Erfahrung während des speziellen Drehtags: Ich kam ans Set und traf einen unserer Kamera-Leute, der gerade ein Sandwich aß und einen wirklich verstörten Ausdruck im Gesicht hatte. Ich fragte ihn, wie es gerade läuft und er sagte nur: 'Ich hab' heute echt eine Menge Scheiße gesehen!' Wann kommt The Boys Staffel 3 mit dem Supernatural-Star zu Amazon Prime? The Boys geht so richtig in die Vollen. Fans müssen nur noch ein bisschen Geduld haben: Die neue Staffel kommt am 3. Juni 2022 zu Amazon Prime Video.

Freut ihr euch auf die The Boys-Orgie?