Extrem beliebte Action-Serie erobert Netflix-Charts, obwohl sie schon 2 Mal abgesetzt wurde

In den Netflix-Charts kämpft sich gerade eine Serie nach oben, die schon zweimal die geplante Absetzung überlebt hat. Die Story dreht sich um eine Spezialeinheit.

Was einen nicht umbringt, macht einen härter. Dieser Spruch gilt womöglich auch für Fan-Communitys. Solche wie die der Action-Serie S.W.A.T. etwa: Schon zweimal stand die Story um Mitglieder einer US-Spezialeinheit der Polizei schon vor dem Aus. Und beide Male wurde sie gerettet. Der Fan-Zusammenhalt ist mittlerweile so stark, dass die Serie es auf Platz 3 der Netflix-Charts geschafft hat.

Platz 3 bei Netflix: Darum geht's in S.W.A.T.

S.W.A.T. dreht sich um eine Abteilung der sogenannten Special Weapons And Tactics-Einheit (S.W.A.T.) der Polizei von Los Angeles. Sie besteht aus Elitekräften, die insbesondere bei Verbrechen wie Geiselnahmen, Terrorismus oder extremer Gang-Gewalt eingesetzt werden. Mittelpunkt der Serie ist Hondo (Shemar Moore), der die Abteilung 20 Squad anführt. Er ist in L.A. geboren und in den Vierteln der Stadt tief verwurzelt.

Schaut euch hier den Trailer zu S.W.A.T. Staffel 1 an:

S.W.A.T. - S01 Trailer (English) HD

Die Action-Serie S.W.A.T. wurde schon 2 Mal abgesetzt

S.W.A.T. läuft seit 2017 auf dem US-Sender CBS. Nach der Originalausstrahlung der 6. Staffel, die kürzlich bei Netflix gelandet ist, wurde die Serie 2023 abgesetzt. Überraschenderweise hob der Sender die Absetzung nur Tage später wieder auf und bestätigte grünes Licht für eine 7. und letzte Staffel.

Aber auch das zweite geplante Ende konnte abgewendet werden. Noch während der US-Ausstrahlung der 7. Staffel wurde S.W.A.T. um eine achte Staffel verlängert, die schließlich im Oktober 2024 auf CBS anlief. Grund für die geplante Beendigung der Serie waren Budgetfragen. Laut dem Reddit -Post eines Autors habe man durch "schmerzhafte Kürzungen" das Fortbestehen der Produktion gesichert.

Nicht bei Netflix: Wo läuft S.W.A.T. Staffel 8?

Neben den gegenwärtig sechs Staffeln bei Netflix ist auch die aktuelle 8. Staffel hierzulande verfügbar: Sie wird momentan bis Folge 6 bei Sky One, Sky Q, Sky Go und WOW ausgestrahlt.

Ob es sich bei Staffel 8 um die letzte der Serie handelt, ist bisher nicht klar. Vielleicht überlebt S.W.A.T. auch noch eine dritte Absetzung.