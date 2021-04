Extrem gruselige Star Wars-Frage: Die Antwort wollen wir (und Luke Skywalker) gar nicht wissen

Die Ewoks aus die Rückkehr der Jedi-Ritter gehören eigentlich zu den knuddeligsten Star Wars-Kreaturen. Eine neuer Tweet lässt sie nun in einem ganz düsteren Licht dastehen.

Hinreißend, putzig und knuddelig: Die Ewoks in Die Rückkehr der Jedi-Ritter sind ein Geschenk! Lange bevor Porgs große Augen machten und Baby Yoda in seiner Wiege durch die weit entfernte Galaxis schwebte, beanspruchten die Ewoks den Status als liebenswürdigste Star Wars-Kreaturen.



Star Wars: Sind die Ewoks in Wahrheit kleine Monster?

Doch was ist, wenn es sich bei den kuscheligen Bewohner*innen von Endor in Wahrheit um fiese, kleine Monster handelt, die Menschen bei lebendigem Leibe verschlingen? Bisher war das keine gängige Star Wars-Theorie, doch ein Tweet schaffte am Wochenende eine neue, besorgniserregende Perspektive.

Entdeckt das riesige Star Wars-Universum auf Disney+ Zu Disney+ Mit den Ewoks und Co.

In Episode 6 erhält Leia von den Ewoks ein Kleid, das ihr perfekt passt. Eine schöne Geste. Doch woher haben sie das Kleid? Die Magie des Kinos reicht nicht als Erklärung. Stattdessen legt ein Ernie und Bert-Meme den Verdacht nahe, dass die Ewoks eine Frau gekocht und gegessen haben, ehe sie deren Kleid an Leia vermacht haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill reagiert gewohnt humorvoll auf den Tweet. "Ich versuche, nicht darüber nachzudenken", schreibt er mit klagendem Emoji.

Star Wars: Die dunkle Seite des Waldmondes Endor

Womöglich verstecken sich hinter den Teddybären des Star Wars-Universums ungeheuerliche Kreaturen. Diese Theorie stützen die Ewoks mit ihrem eigenen Handeln: Sie fesseln ihre Gefangenen an Stämme und tragen sie zur Feuerstelle, um ein großes Festmahl vorzubereiten. Das ist alles nicht ganz unproblematisch.

Ob da noch von einem Missverständnis die Rede sein kann? Wie viele Kleider horten die Ewoks bereits von ihren Opfern? Oder sind sie einfach nur unglaublich begabt darin, Dinge zu nähen, die sie ihren Gästen als Versöhnungsgeschenk anbieten, nachdem sie diesen einen ordentlichen Schreck eingejagt haben? Fragen über Fragen.

Star Wars-Podcast über The Mandalorian Staffel 2

In der 2. Staffel von The Mandalorian tauchen zahlreiche beliebte Star Wars-Figuren auf. Macht das die Serie besser? In dieser Folge von Streamgestöber diskutieren wir die Frage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dafür spricht Jenny mit Yves und Matthias. Im Podcast erfahrt ihr nicht wichtige Hintergrundinfos über die Gastauftritte. Wir diskutieren auch, ob sich Staffel 2 steigert und was uns in Staffel 3 erwartet.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was glaubt ihr: Handelt es sich bei Ewoks um menschenfressende Monster?