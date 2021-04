Neu bei Disney+: Ein echter, richtiger Star Wars-Film, den ihr vielleicht nie gesehen habt

Disney+ hat einen fast vergessenen Star Wars-Film aufgenommen, der eine wichtige Rolle im Franchise spielt. Wir stellen euch das Spin-off voller Star Wars-Feeling vor.

Disney+ hat The Mandalorian, die Clone Wars-Serie und alle Star Wars-Filme. Fast alle. Bis heute fehlten zwei wichtige Bestandteile der Saga, über die gerne der Mantel des Schweigens gehüllt wird: Die berüchtigten Ewok-Filme, von denen die Generation Rey, Kylo Ren und Baby Yoda womöglich noch nie gehört hat.

Das Star Wars-Spin-off Ewoks ist neu bei Disney+ & das ist eine echt große Sache

Zumindest Die Ewoks - Karawane der Tapferen ist jetzt zum Streamen bei Disney+ verfügbar *. Ewoks 1 - ja, es gibt eine Fortsetzung - ist das erste ernstzunehmende Film-Spin-off des Franchise.

Wir sprechen hier von einem echten kleinen Spielfilm-Abenteuer, das euch mit Star Wars-Feeling nur so zuballert: heulende Blaster, zitternde Stop-Motion-Technik, die orangene Pilotenkluft der Rebellenallianz. Wer das Altmodische an The Mandalorion liebt, darf nicht über die Ewok-Filme lästern.

Die Handlung des Ewok-Films ist simpel: Ewoks 1 aus dem Jahr 194 spielt zwischen Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Die Karawane der Tapferen ist eher ein Kinderfilm mit Star Wars-Elementen, wie der Fokus auf die bekannten Teddybär-Wesen Ewoks zeigt. Die Torwanis, eine vierköpfige Familie, stürzt auf dem Waldmond Endor ab. Die Eltern geraten in die Fänge des Riesen Gorax.

Sohn Mace (Eric Walker) und seine kleine Schwester Cindel (Aubree Miller) schließen sich mit den pelzig-knuddeligen Ewoks zusammen, um die Eltern zu befreien. Die deutlich düsterere Fortsetzung Kampf um Endor wurde kurze Zeit später 1985 veröffentlicht.

Die Bedeutung der Ewok-Filme im Star Wars-Universum

Die Ewoks - Karawane der Tapferen erschien ein Jahr nach dem letzten Teil der ersten Star Wars-Trilogie Die Rückkehr der Jedi-Ritter in den Kinos bzw. auf VHS, weshalb sich die Überführung in den Stream jetzt so unwirklich anfühlt für alle, die diese Filme nur als Video-Aufzeichnung mit 90er Jahre-Werbeblöcken von ProSieben kennen, aber ich schweife ab.



Man glaubt es kaum, aber es gab eine Zeit vor Baby Yoda, in der süße Star Wars-Wesen bei Hardcore-Fans eher unbeliebt waren. Bei vielen gelten die Ewoks sowie ihre beiden Einzelabenteuer nicht unbedingt als Glanzstunde der Reihe. Eine fiese 5.3-Bewertung hat Ewoks 1 bei Moviepilot inne.

Dabei gaben doch gerade diese beiden Spin-offs einen ziemlich präzisen Ausblick auf die Zukunft des Franchise, das sich heute auf Disney+ erst so richtig ausbreitet. Star Wars-Schöpfer George Lucas, der auch Teile des Ewok-Films unweit seiner Skywalker-Ranch drehte, erkannte früh das Potential von Figur-Auskopplungen.

Die Ewoks sind das erste Beispiel, wie (teilweise) Beliebtes und Bekanntes aus der Welt abgezweigt wird. Heute können wir uns vor Star Wars-Spin-offs kaum retten. Es fing mit den Ewoks an und mündet in einer Rogue One-Serie.

Guckt also mal rein bei Ewoks, genießt die angestaubte Tricktechnik und das 80er-Kolorit und beobachtet den Wachstumsschub eines Franchise, das damals vor 36 Jahren erst am Beginn seiner Entwicklung stand.

Ewoks und die Themen-Welt Star neu bei Disney+: Unser Podcast

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber prüfen wir Star, die neue Themenwelt für Erwachsene bei Disney+ mit 336 Filmen & Serien auf einen Schlag:

Wie fühlt es sich an, ein FSK 16-Angebot bei Disney+ zu genießen? Ist die Preiserhöhung gerechtfertig? Und was sind die größten Serien- und Film-Highlights, die wir sofort gucken?



