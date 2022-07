Extrem unterhaltsamer Sci-Fi-Film jetzt bei Amazon Prime: Einzigartiger Mix aus Zeitreise & Komödie

Bei Amazon Prime könnt ihr derzeit ein geschliffenes Sci-Fi-Juwel streamen. Die Mischung aus Sci-Fi, Zeitreise, Komödie und Liebesfilm geht in diesem Film voll auf.

Jeder Film wird besser, wenn er eine Zeitreise beinhaltet. Okay, vielleicht nicht immer, aber Zeitreise-Filme gehören zumindest zu meinen persönlichen Lieblings-Subgenres. Gute Zeitreise-Konzepte ermöglichen außergewöhnliche Geschichten und können ein ausgelutschtes Genre wieder neu beleben. Bestenfalls. So geschehen bei Palm Springs. Die Sci-Fi-Comedy von Newcomer Max Barbakow könnt ihr aktuell bei Amazon Prime in der Flatrate streamen *.

Unterhaltsame Science-Fiction: Darum geht es in Palm Springs

Wir folgen dem auffallend unbekümmerten Nyles (Andy Samberg) auf eine Hochzeit in Palm Springs, irgendwo in der Wüste Kaliforniens. Er begleitet seine desinteressierte Freundin, rockt eine improvisierte Hochzeitsrede, trinkt sich durch den Abend und lernt Sarah (Cristin Milioti) kennen, die Schwester der Braut.

Schaut den Trailer zu Palm Springs

Palm Springs - Trailer (Deutsch) HD

Nach einem seltsamen Vorfall, den beide während eines abgebrochenen One Night Stands erleben, wacht Nyles wieder am Tag der Hochzeit auf. Wir erfahren: Er ist in einer Zeitschleife gefangen und hat die folgenden 24 Stunden bereits unzählige Male erlebt. Das Problem: Sarah klebt jetzt mit ihm in der Zeitschleife. Gemeinsam versuchen sie, ihrem Gefängnis zu entkommen.

Was macht Palm Springs zu einem richtig guten Sci-Fi-Geheimtipp?

Ihr merkt es: Palm Springs existiert in der Tradition von Filmen wie Und täglich grüßt das Murmeltier, Edge of Tomorrow und Happy Deathday. Diese drei Beispiele verquicken ihre Zeitschleifen-Geschichte mit Elementen aus der Tragikomödie, dem Science-Fiction-Film oder dem Horrorfilm. Palm Springs ist Zeitschleife + Romantische Komödie.

Das Gerüst steht und fällt mit der Chemie zwischen Cristin Milioti (How I Met Your Mother) und Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine), die zwei Millennials spielen, die auf ihre jeweils eigene Weise im Leben nicht vorwärts kommen. Beide wollen eigentlich keine verantwortungsvolle Beziehung führen, fühlen sich aber voneinander angezogen. Das Nicht-Ganz-Paar gewinnt und verliert sich im Laufe der Geschichte genauso oft wie Harry und Sally – bis sie erkennen, dass sie in dieser Welt eigentlich nur sich haben.

Die Kernelemente einer RomCom und eines Zeitreisefilms so stimmig (und vor allem durchgängig witzig) zusammenzuführen, das muss man erstmals hinbekommen.

