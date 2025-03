Fan-Favorit Feuerschwanz äußert sich nach ESC-Aus – und wendet sich an Stefan Raab

Das vorzeitige Ausscheiden der Metal-Band Feuerschwanz sorgte bei den Fans für Aufsehen. Nach dem ESC-Aus meldet sich die Band zu Wort und wendet sich direkt an Stefan Raab.

Mit Abor & Tynna steht unser deutsches Duo für den Eurovision Song Contest fest. Dabei war lange Zeit im Vorentscheid Feuerschwanz der große Favorit. Die Band hat sich zum ESC-Aus geäußert – und eine besondere Botschaft an Stefan Raab geschickt.

Feuerschwanz' vorzeitiges Aus sorgte für Aufsehen

Beim deutschen ESC-Vorentscheid galten Feuerschwanz mit ihrem Mittelalter-Metal und den Ritterrüstungen bei ihren Auftritten als die Lieblinge der Fans. Umso größer war der Schock, als Stefan Raab und seine Jury die beliebte Band im Finale vor dem Telefonvoting aus dem Rennen warfen. Fans spekulierten über Kalkül angesichts des großen Feuerschwanz-Hypes im Netz. Selbst Raab äußerte sich zu dieser spontanen Regeländerung im Finale.





Obwohl die Band bei der Jury und vor allem bei Raab gut ankam, reichte es im Finale nicht ganz und sie mussten vorzeitig die Koffer packen. Nach dem Ausscheiden von Feuerschwanz im Finale äußerte sich die Metal-Band zu ihrem Ausscheiden.

Feuerschwanz überrascht: In Raab steckt ein "kleiner Metal-Fan"

Feuerschwanz zeigten sich in einem Statement sehr dankbar für die Möglichkeit, beim ESC-Vorentscheid so weit gekommen zu sein. Sie meinten:

Was sollen wir sagen – vier Wochen lang haben wir alles gegeben, dreimal auf der großen Fernsehbühne Vollgas performt! Es war eine anstrengende Zeit, wir haben viel gelernt, viele neue Erfahrungen gesammelt, tolle Acts kennengelernt und durften uns und unsere Musik live vor Millionen Menschen präsentieren.

Sie bedankten sich auch beim Team von Raab Entertainment, den Sendern RTL, ARD und NDR und der Band Heavytones. Einen besonderen Dank richtete die Band an Stefan Raab:

Im persönlichen Gespräch hast du uns ganz oft gezeigt, dass doch ein kleiner Metal-Fan in dir steckt, und du hast so an uns geglaubt, dass du uns über alle drei Runden durch die ganze Show mitgenommen hast! Das hätten wir nie zu träumen gewagt! Vielen Dank für alles!



Zuletzt unterstützte die Band das Gewinnerduo Abor & Tynna und drückte ihnen für Basel die Daumen. Feuerschwanz konzentrieren sich nun auf die bevorstehende Tour und die Fertigstellung ihres Albums "Knightclub".

So geht es mit dem ESC 2025 weiter

Mit dem Ende des deutschen Vorentscheids zum ESC geht es erst in einigen Monaten weiter. Das erste Halbfinale beginnt am 13. Mai, das zweite Halbfinale am 15. Mai. Da sich Deutschland bereits für das Finale qualifiziert hat, sind Abor & Tynna erst am 17. Mai zu sehen.