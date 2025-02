Quotenflaute bei Stefan Raab: Seine Show büßt ein Drittel ein – und liegt sogar hinter Heidi Klum

Für RTL war die Free-TV-Premiere von Du gewinnst hier nicht die Million eine große Hoffnung auf einen starken Mittwoch. Doch mittlerweile lockt Stefan Raab nicht mehr so viele Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher.

Stefan Raab moderierte zum dritten Mal seit der Free-TV-Premiere seiner Show Du gewinnst hier nicht die Million. Nachdem er anfangs passend zur Bundestagswahl Politiker eingeladen hatte, war gestern Michelle Hunziker zu Gast. Doch anscheinend ist das Publikum nicht mehr so überzeugt wie noch am Anfang.



Quotenflaute: Heidi Klum sogar noch vor Stefan Raab

ProSieben verlegte TV total auf den Dienstag, um dem Duell mit Stefan Raab auf RTL zu entgehen. Dafür schickte der Sender Germany’s Next Topmodel ins Rennen. Die Strategie scheint aufzugehen, denn Heidi Klums Show hat gestern im direkten Vergleich besser abgeschnitten als die Raab-Show.



Heidi Klum erreichte mit ihrer Castingshow am Mittwochabend 1,16 Millionen Zuschauer:innen und setzte sich damit deutlich gegen den RTL-Konkurrenten durch. Raab erreichte nur 1,02 Millionen Zuschauer:innen und hat seine Reichweite im Vergleich zur Free-TV-Premiere vor zwei Wochen um ein Drittel eingebüßt. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte Heidi Klum 200.000 Zuschauer:innen mehr für sich gewinnen.

Der große Gewinner des Abends war übrigens weder RTL noch ProSieben, sondern VOX. Denn mit der Stern TV-Reportage über die Familie Ritter erreichte VOX satte 1,35 Millionen Zuschauer und konnte damit die Reichweite der Vorwoche noch einmal steigern.



Weitere Raab-News:

Selbst im Streaming liegt Stefan Raab hinten

Im Streaming kann sich Stefan Raab auch nicht behaupten. Chefsache ESC, Raabs Show zum deutschen ESC-Vorentscheid, konnte zwar mit den ersten beiden Shows 16,67 Millionen Menschen im Fernsehen erreichen, im Streaming jedoch nur 21.000 Zuschauende.



Dennoch bleibt RTL der große Gewinner in den TV-Streamingcharts. Das Dschungelcamp, insbesondere das Finale, dominiert auch in der Kalenderwoche 7 (10. bis 16. Februar) mit 1,375 Millionen Nettoreichweite. Auf Platz zwei der Woche folgt Are you the One? mit über 500.000 Reichweiten und knüpft damit an den Erfolg von RTL an.



Wo ihr Stefan Raabs Show sehen könnt

Du gewinnst hier nicht die Million läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Raabs Show kann aber auch 12 Stunden vorher auf RTL+ geschaut werden.