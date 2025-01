Fans entdecken Filmfehler in Squid Game Staffel 2: "Jemand wird gefeuert"

Manche Squid Game-Fans haben richtig gute Augen und in Staffel 2 der Netflix-Serie eine Person entdeckt, die nicht im Bild hätte auftauchen dürfen.

Film- und Serienmacher:innen sind auch nur Menschen, weshalb seit Anbeginn der Kunstform ärgerliche (und manchmal amüsante) Schnitzer passieren. Vor solchen Filmfehlern sind weder Meisterwerke wie Citizen Kane noch aktuelle Hit-Serien wie Squid Game auf Netflix sicher.

Einen besonders gravierenden Fehler haben aufmerksame Fans der südkoreanischen Netflix-Serie im Finale der 2. Staffel entdeckt. Ist euch die zusätzliche Person im Schlafsaal der Spieler:innen auch aufgefallen?

In Squid Game Staffel 2 hat plötzlich der Kameramann mitgespielt

Im zweiten Squid Game-Staffelfinale lehnen sich Gi-hun (Lee Jung-jae) und seine Verbündeten plötzlich gegen die Wärter:innen der tödlichen Spiele auf. Ein riesiges Tohuwabohu geht dabei im Schlafsaal vonstatten, während man versucht, die Waffen an sich zu bringen. Da kann man schon mal den Überblick verlieren, was auf dem Bildschirm los ist – und das galt in diesem Fall auch für die Regie und das Schnitt-Team. Inmitten der Cast-Mitglieder ist nämlich bei Minute 22 ein Kameramann zu sehen. Ups!

Das Filmfehler-Fundstück machte prompt auf Reddit die Runde und wurde zuhauf in den sozialen Medien geteilt. Der mit Abstand erfolgreichste X-Post zum Thema hat sogar 13 Millionen Ansichten. Dazu heißt es: "Jemand wird gefeuert aus dem Squid Game-Team, nachdem einer der Kameraleute mitten in der Episode im Hintergrund entdeckt wurde."

Hoffen wir, dass der Streaming-Dienst nicht ähnliche Eliminationsmethoden wie die Tintenfischspiele hat ...

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Immerhin ist Squid Game mit seinem ulkigen Filmfehler in guter Gesellschaft. Auch Game of Thrones, die wohl gigantischste Serie des letzten Jahrzehnts, leistete sich einen anachronistischen Requisiten-Schnitzer mit modernem Kaffeebecher, über den Fans bis heute schmunzeln. Fragt sich nur, ob Netflix sich wie HBO die Mühe machen wird, den Fehler im Nachhinein wegzuretuschieren.

Podcast: Squid Game Staffel 2 im Review und Ausblick auf Staffel 3

Netflix’ größte Erfolgsserie meldet sich zurück. Doch erfüllt Staffel 2 von Squid Game unsere Erwartungen? Wir nehmen die Rückkehr der tödlichen Spiele im Detail unter die Lupe und sprechen über Highlights und Tiefpunkte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben neuen Squid Game-Figuren und dem kontroversen Cliffhanger-Ende diskutieren wir auch Theorien zur 3. Staffel, die noch dieses Jahr erscheint, um die Netflix-Serie abzuschließen.