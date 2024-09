Fans haben 43 Jahre auf diese Fantasy-Rückkehr gewartet – und jetzt wurde sie nach einer Staffel abgesetzt

Über vier Dekaden haben Fans auf die Rückkehr des abgefahrenen Fantasy-Abenteuers Time Bandits von Terry Gilliam gewartet. Und jetzt kommt nicht einmal Staffel 2 der Serien-Neuauflage.

1981 brachte Monty Python-Mitglied Terry Gilliam eine abgefahrene Mischung aus Fantasy, Abenteuer und Komödie inklusive Zeitreise-Twist ins Kino, namentlich Time Bandits. Der gut gelaunte Genre-Mix fand schnell viele Fans, sodass eine Fortsetzung mehrmals zur Diskussion stand. Doch Teil 2 ist nie zustande gekommen.

2018 sicherte sich Apple TV+ die Rechte an dem Material und gab eine episodische Neuverfilmung in Auftrag. Time Bandits, die Serie, startete dieses Jahr im Juli als eines der größten Fantasy-Projekte des Streaming-Diensts. Zwei Monate später steht fest, dass die Geschichte nicht weitergeht. Die Serie wurde schon wieder abgesetzt.

Time Bandits-Niederlage: Apple TV+ erteilt Staffel 2 der Fantasy-Serie eine klare Absage

Apple TV+ hat sich gegen eine 2. Staffel von Time Bandits entschieden, wie das Branchenmagazin Deadline berichtet. Trotz großer Namen wie Friends-Star Lisa Kudrow konnte die Serie nicht die erhoffte Aufmerksamkeit beim Publikum genieren. Laut Deadline verfehlte sie sogar die Top 10 von Nielsons Streaming-Ranking.

Hier könnt ihr den Trailer zu Time Bandits schauen:

Time Bandits - S01 Trailer (Deutsch) HD

Für Apple TV+ war das von Jemaine Clement (Flight of the Conchords), Iain Morris (The Inbetweeners) und Taika Waititi (Thor: Love and Thunder) entwickelte Projekt offenbar ein Flop. Selbst die überwiegend positiven Kritiken waren nicht in der Lage, das Interesse zu steigern. Die Serie flog diesen Sommer komplett unter dem Radar.

Time Bandits ist nach Willow die zweite große Fantasy-Serie in den vergangenen Jahren, die auf einem Kultfilm aus den 1980ern basiert, die Magie des Originals jedoch nicht erfolgreich für eine neue Generation zurückbringen konnte. Im Gegensatz zu Willow handelte es sich allerdings um kein Legacyquel, sondern ein Reboot.

Time Bandits erzählt ein aufregendes Fantasy-Abenteuer, das durch Raum und Zeit führt

Die Time Bandits-Serie übernahm die Prämisse des Films mit neuen Gesichtern: Der 11-jährige Kevin (Kal-El Tuck) trifft auf eine chaotische Räuberbande, die ihn mit auf ein Abenteuer durch Raum und Zeit nimmt. Wie sich herausstellt, steht nicht nur das Leben von Kevins Eltern, sondern das Schicksal der ganzen Welt auf dem Spiel.

Die 1. Staffel von Time Bandits wurde zwischen dem 24. Juli und dem 21. August 2024 bei Apple TV+ veröffentlicht. Insgesamt sind zehn Episoden erschienen. Nach sechs Jahren Planung ist an diesem Punkt leider auch schon wieder Schluss. Die 2. Staffel von Time Bandits werden wir (zumindest bei Apple TV+) nicht sehen.