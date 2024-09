Gary Oldman fand seine Harry Potter-Rolle in den Filmen viel zu klein – für die Serie würde er eine andere ikonische Figur spielen

Gary Oldman findet seine Rückkehr zur neuen Harry Potter-Serie gar nicht so abwegig. Diesmal sähe er sich nach Sirius Black allerdings als eine andere Figur.

Während die Harry Potter Serie an Fahrt aufnimmt und das neue Casting begonnen hat, um den nächsten Harry, Ron und Hermine zu finden, werden auch viele der alten Stars auf eine potenzielle Rückkehr angesprochen. Sirius Black-Darsteller Gary Oldman überraschte hier mit seiner Bereitschaft zum Rollenwechsel.

Dumbledore statt Sirius Black? Gary Oldman spielt in Gedanken schon mit Harry Potter-Rückkehr

Die Harry Potter-Neuverfilmung als Serie hält auch den alten Cast der Filme in Atem. Während Hauptdarsteller Daniel Radcliffe es ausschließt, ihn in dem Serien-Remake wiederzusehen, zeigen sich Stars wie Draco-Schauspieler Tom Felton schon offener. Auch Gary Oldman, der den Fanliebling von Harrys Patenonkel Sirius Black in vier Filmen der Kinoreihe verkörperte, wurde nun zu seiner möglichen Beteiligung angesprochen – und gab eine gar nicht mal abgeneigte Antwort:



Niemand ist [wegen der Harry Potter-Serie] an mich herangetreten. Ob ich nochmal gern Sirius Black wäre? Ich liebe Sirius. Er war nicht genug in den Filmen. Er ist nur aufgetaucht und dann schon wieder durch den Vorhang gegangen [also gestorben]. Ich wette, sie werden eine Besetzung völlig neuer Leute zusammenstellen. Vielleicht kann ich in ein paar Jahre ja Dumbledore spielen.

Tatsächlich hat Sirius Black in den acht Harry Potter-Filmen nur 20 Minuten Screentime. Da die Dreharbeiten zur neuen Serie voraussichtlich im April 2025 starten werden, muss bis dahin allerdings schon ein neuer Darsteller für den Hogwarts-Schulleiter gefunden werden. "In ein paar Jahren" wäre es für den aktuell 66-jährigen Gary Oldman also zu spät, die Robe von Professor Dumbledore überzustreifen. Trotzdem ist es interessant zu sehen, dass der Schauspieler der Zaubererwelt weiterhin zugeneigt ist, obwohl er seine Leistung als Sirius Black zuletzt eher "mittelmäßig" nannte.

Dann startet die Harry Potter-Serie – mit oder ohne Gary Oldman

Ein konkreter Serienstart für Staffel 1 der Harry Potter-Serie, die das erste Schuljahr verfilmen wird, wurde vom Heimatsender HBO noch nicht bekanntgegeben. Sehr wohl aber das Jahr: 2026 kommt das Serien-Remake.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?