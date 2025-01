Fantasy-Abenteuer mit Gerard Butler adaptiert Milliarden-Hit: Neuer Trailer entfesselt Drachen und Wikinger

Nachdem die Drachenzähmen leicht gemacht-Reihe 1,6 Milliarden US-Dollar einnehmen konnte, erwartet Fantasy-Fans nun ein Live-Action-Remake. Schaut euch hier den neuen Trailer an.

Nicht nur Disney verfilmt seine Animationsklassiker neu, auch Universal steht mit einer großen Live-Action-Adaption in den Startlöchern. Das Fantasy-Abenteuer Drachenzähmen leicht gemacht erhebt sich in neuem Glanz, mit lauter Drachen-Action, Wikingern – und natürlich Gerard Butler. Schaut euch hier den neuen Trailer an.

Trailer zu Drachenzähmen leicht gemacht:

How To Train Your Dragon - Teaser Trailer 2 (English) HD

Drachenzähmen leicht gemacht mit Gerard Butler: Darum geht's im Fantasy-Abenteuer

Das Fantasy-Abenteuer dreht sich um den jungen Hicks der Hüne III., der als Wikingersohn des Anführers Haudrauf der Stoische große Fußstapfen als Drachenjäger zu füllen hat. Hicks gilt auf der Insel Berk jedoch eher als ungeschickter Außenseiter und kann bisher nur wenige Erfolge bei der Jagd auf die gefährlichen Kreaturen vorweisen. Als er auf den seltenen Drachen Nachtschatten trifft, wittert er seine Chance, sich endlich zu beweisen. Nachtschatten wird seine Sicht auf die fantastischen Kreaturen jedoch für immer verändern ...

Mason Thames (Incoming) schlüpft in der Realverfilmung in die Rolle von Hicks, während Gerard Butler, der dem Wikinger-Anführer bereits in den Animationsfilmen seine Stimme lieh, Haudrauf diesmal gänzlich verkörpern wird. Dean DeBlois, der die Drachenzähmen-Trilogie für Universal mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 1,6 Milliarden US-Dollar (via The Numners ) zum Erfolg führte, nahm auch beim Live-Action-Remake auf dem Regiestuhl Platz.

Wann kommt Fantasy-Abenteuer Drachenzähmen leicht gemacht ins Kino?

Das Fantasy-Abenteuer erwartet euch ab dem 12. Juni 2025 auf der großen Leinwand. Wenn ihr euch vorher noch mal die Animations-Trilogie anschauen wollt, findet ihr diese bei verschiedenen Streaming- und VoD-Anbietern. Teil 1 lässt sich aktuell unter anderem bei Amazon Prime Video und WOW im Abo abrufen.