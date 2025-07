Fantasy-Blockbuster floppte im Kino richtig hart, bei Netflix ist er jetzt einer der beliebtesten Filme

Es ist erneut passiert. Ein riesiger Fantasy-Flop aus dem Kino startet bei Netflix in den Streaming-Charts durch. Die Hauptrolle spielt Marvel-Star Robert Downey Jr.

Die Spannung war groß, als Robert Downey Jr. seinen ersten Blockbuster nach seinem Ausstieg aus dem Marvel Cinematic Universe präsentierte. Das war lange bevor wir wussten, dass der Iron Man-Darsteller als Doctor Doom in Avengers: Doomsday zurückkehren wird.

Mit Die fantastische Reise des Dr. Dolittle wollte der US-amerikanische Schauspieler vor fünf Jahren ein beleibtes Fantasy-Franchise zu neuem Leben erwecken. An den Kinokassen war der kostspielige Streifen jedoch ein massiver Flop. Kaum ist er bei Netflix im Abo eingetroffen, setzt er sich jedoch in den Streaming-Charts fest.

Fantasy-Abenteuer erobert Netflix-Charts: Die fantastische Reise des Dr. Dolittle mit Robert Downey Jr.

Seit gestern könnt ihr Die fantastische Reise des Dr. Dolittle bei Netflix streamen. Direkt zum Start hat es das Fantasy-Abenteuer auf Platz 4 in der Top 10 der aktuell beliebtesten Filme geschafft. Herrschte damals bei der Leinwandauswertung wenig Interesse, scheint sich der Film für einen gemütlichen Abend im Heimkino perfekt zu eignen.

Der Trailer zu Die fantastische Reise des Dr. Dolittle:

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle - Trailer (Deutsch) HD

Waren die Dr. Dolittle-Filme mit Eddie Murphy als Komödien in der Gegenwart angesiedelt, entführt die Neuverfilmung der Buchvorlage von Hugh Lofting auf eine abenteuerliche wie fantasievolle Reise, die im viktorianischen England beginnt und bis in weit entlegene Königreiche entführt. An Schauwerten gibt es dabei einiges zu sehen.

Im Kino ging Die fantastische Reise des Dr. Dolittle trotzdem unter – und das lag nicht an der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns. Tatsächlich kam der Film bereits im Januar 2020 ins Kino und hatte somit als einer der wenigen Blockbuster des Jahres freie Bahn in Lichtspielhäusern. Trotzdem floppte er.

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle war extrem teuer und blieb hinter den Erwartungen zurück

Mit einem Einspielergebnis von 251 Millionen US-Dollar gilt das Dolittle-Reboot als finanzielle Enttäuschung. Grund dafür ist das beachtliche Budget: Nach umfangreichen Nachdrehs soll die Produktion bis zu 200 Millionen US-Dollar verschlungen haben. Und da sind die Kosten für die Bewerbung des Films noch nicht mit eingerechnet.

Die Faustregel in Hollywood lautet: Damit sich ein solcher Blockbuster rentiert, muss er das Zwei- bis Dreifache seines Produktionsbudgets wieder einspielen. Davon war die Fantasy-Neuauflage trotz der Star-Power von Robert Downey Jr. und zahlreicher Co-Stars weit entfernt. Nun erhält der Film bei Netflix eine zweite Chance – und kann sie offenbar erfolgreich nutzen.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix:

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle ist nicht der einzige Fantasy-Film in den aktuellen Netflix-Charts. Mit dem vor einem Jahr im Kino erschienenen Woodwalkers hat es auch ein deutsches Abenteuer in die Top 10 geschafft. Im Gegensatz zu dem ungewöhnlichen Arzt und seinen sprechenden Tieren wird dieses nächstes Jahr sogar fortgesetzt.