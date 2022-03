Fantasy-Blockbuster mit Gal Gadot erleidet Rückschlag: Das neuste Disney-Remake könnte sich weiter verzögern

Disney arbeitet aktuell an einem neuen Schneewittchen-Film mit Wonder Woman-Star Gal Gadot und Newcomerin Rachel Zegler. Im Londoner Filmstudio der Produktion ist nun ein großes Feuer ausgebrochen.

Ursprünglich sollten die Dreharbeiten zu Snow White im März 2020 beginnen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist jedoch bis heute keine Klappe zu dem Film gefallen. Im Gegenteil: Wie Variety berichtet, kam es zu einem Zwischenfall in den britischen Pinewood Studios, wo aktuell die Sets für die Schneewittchen-Neuverfilmung errichtet werden.

Auf der Richard Attenborough-Stage ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen, sodass die Crew evakuiert werden musste und ein Einsatz der Feuerwehr notwendig war. Von großen Flammen und Rauch über den Studiogelände ist zu lesen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Alle Anwesenden konnten in Sicherheit gebracht werden.

Rückschlag für Disneys neuen Fantasy-Blockbusters

Bereits Anfang der Woche tauchten erste Bilder vom Snow White-Sets (via The DisInsider ) auf und deuteten einen baldigen Beginn der Dreharbeiten an. Ob und wie sich diese durch den Brand verzögern werden, ist unklar. Rachel Zegler und Gal Gadot, die beiden Hauptdarstellerinnen des Live-Action-Remakes, waren noch nicht am Set.

Der neue Snow White-Film basiert auf dem Disney-Klassikers Schneewittchen und die sieben Zwerge aus dem Jahr 1937 und wird von Mark Webb inszeniert, der u.a. die Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield in die Kinos brachte. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Erin Cressida Wilson und Little Women Greta Gerwig.

Wen spielen Rachel Zegler und Gal Gadot in Snow White?

Zegler, die letztes Jahr mit West Side Story ihren großen Durchbruch feierte, schlüpft in die Rolle von Schneewittchen. Gadot tauscht derweil Wonder Womans Superkräfte gegen die Arglist der bösen Königin und fragt sich, ob sie die schönste im ganzen Land ist. Mit einem Kinostart des Schneewittchen-Remakes sollten wir frühestens Ende 2023 rechnen.

