Fantasy-Desaster kostete Netflix 30 Millionen: Jetzt soll Transformers-Macher die gescheiterte Masters of the Universe-Verfilmung für Amazon retten

Eine neue Live-Action-Verfilmung der Fantasy-Geschichte Masters of the Universe wurde von Netflix abgesagt. Jetzt soll das Projekt bei Amazon von einem Transformers-Macher gerettet werden.

Bei der Macht von Grayskull! Fans der Masters of the Universe und des Fantasy-Helden He-Man hatten die Hoffnung schon aufgegeben, dass eine neue Live-Action-Verfilmung jemals kommen wird. Nachdem das Reboot bei Netflix gnadenlos scheiterte, sollen nun Amazon und ein Transformers-Regisseur zur Rettung eilen.

Unmöglicher Fantasy-Blockbuster: Seit Jahren scheitert Hollywood an Masters of the Universe

Die berühmte Spielzeug-Marke von Mattel wuchs seit ihrer Begründung in den 1980er Jahren zu einem Multimedia-Franchise heran, mit zahlreichen Comics, Serien und dem Realfilm Masters of the Universe mit Action-Legende Dolph Lundgren. Schon seit den frühen 2000ern arbeitet Hollywood an einer weiteren Live-Action-Verfilmung, die über die Jahre hinweg immer wieder in die Entwicklungs-Hölle geschickt wurde.

Zuletzt wollte das Studio Sony einen Masters of the Universe-Film bei Netflix unterbringen, wo in den letzten Jahren auch 3 He-Man-Animationsserien veröffentlicht wurden. Im Sommer 2023 folgte die bittere Enttäuschung: Der Streamer sagte das Projekt ab, das Kyle Allen in der Hauptrolle gezeigt hätte. 30 Millionen Dollar soll Netflix bis dahin schon die Entwicklung gesteckt haben.

Mehr Masters of the Universe: Schaut hier den Trailer zur neuesten Netflix-Serie

Masters of the Universe: Revolution - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nachdem bekannt wurde, dass Amazon den Masters of the Universe-Film retten will, gibt das Projekt jetzt ein neues Lebenszeichen von sich. Laut Deadline soll sich Travis Knight, der den gefeierten Transformers-Film Bumblebee inszenierte, derzeit in den finalen Verhandlungen für den Regieposten befinden. Das Drehbuch wird von Chris Butler (Kubo - Der tapfere Samurai) auf Grundlage des bisherigen Netflix-Skripts von Dave Callaham, Aaron Nee und Adam Nee verfasst.

Zur Handlung des He-Man-Films gibt es ebenfalls erste Infos. So beginnt die Geschichte nicht auf He-Mans Heimat Eternia, sondern auf der Erde. Dort landet der neunjährige Prinz Adam mit einem Raumschiff und beginnt eine jahrelange Suche nach seinem legendären magischen Schwert. Zwei Jahrzehnte später findet er es und reist zurück zu seinem Planeten, den er vor dem finsteren Skeletor beschützen muss.

Wann kommt der Fantasy-Film Masters of the Universe?

Auch wenn das Projekt gerade wieder Fahrt aufnimmt, sollten Fans ihre Vorfreude erstmal noch zügeln. Schon mehrfach wurde die He-Man-Verfilmung kurz vor Produktionsstart abgesagt. Ebenso gibt es noch keine Informationen zur möglichen Besetzung oder einen angepeilten Drehbeginn.

Falls das Masters of the Universe-Reboot diesmal wirklich Realität werden sollte, könnten die Dreharbeiten noch dieses Jahr beginnen. Möglich wäre somit eine Veröffentlichung im Jahr 2025 oder 2026. Unbekannt ist noch, ob der Film im Kino oder im Stream bei Prime Video starten wird.