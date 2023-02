Fantasy-Enttäuschung: House of the Dragon Staffel 2 kommt deutlich später als gedacht

Fantasy-Fans warten gespannt auf Staffel 2 des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon. Den Worten eines HBO-Chefs zufolge müssen sie aber noch viel Geduld aufwenden.

Game of Thrones -Fans sind ausgehungert. Drei Jahre nach Ende der Mutterserie und dutzende Spin-off-Ideen später kam im Sommer 2022 endlich die Prequel-Serie House of the Dragon . Seitdem freut sich die Community auf Staffel 2. Das ist eine herbe Enttäuschung für Fantasy-Fans, die noch das Game of Thrones-Veröffentlichungsschema im Kopf hatten. Immerhin erschien von der Fantasy-Mutterserie bis Staffel 8 jedes Jahr Nachschub. House of the Dragon Staffel 1 als limitiertes Steelbook bei Amazon kaufen * "Ein gutes Drehbuch hat für mich Priorität", erklärte Bloys. "Ich will es nicht machen, um dann zwei oder drei [Game of Thrones-Serien] pro Jahr zu haben. Ich mache es wegen den Drehbüchern, auf die wir uns freuen." House of the Dragon-Fans wird die Wartezeit schmerzen. Aber auch sie werden die Ambition für Qualität zu schätzen wissen.

