Fantasy-Finale bei Disney+: Geniale Vampirserie geht nach 6 Jahren und über 60 Folgen zu Ende

Bei Disney+ ist ab heute die 6. und letzte Staffel der wahnsinnig witzigen Vampirserie What We Do in the Shadows zu sehen. In der heißt es Abschied nehmen von der Blutsauger-WG.

Horror-Fans, Comedy-Fanatiker:innen und Serien-Suchtis müssen jetzt ganz tapfer sein, denn What We Do in the Shadows geht zu Ende. Ein letztes Kapitel steckt aber noch in der Vampir-Saga über die Blutsauger-Clique aus Staten Island – und die ist ab sofort beim hiesigen Disney+ streambar. Als großen Abschied gibt es elf abschließende Folgen zu sehen, also eine mehr als in den vorigen Seasons.

Die Finalstaffel von Horror-Comedy What Whe Do in the Shadows auf Disney+: Abschied von der Vampir-WG

In der 6. und letzten Staffel der Mockumentary fragt Guillermo (Harvey Guillen) sich, was er mit seinem sterblichen Leben anfangen will, nachdem seine kurze Existenz als unsterblicher Vampir nicht nach seinem Geschmack war. Seit jeher hatte der ungewöhnliche Van-Helsing-Vorfahre davon geträumt, endlich zu den Kindern der Nacht zu gehören, weshalb er nicht sicher ist, womit er nun sein restliches Leben verbringen soll.

Gegenüber Dealine sagte Guillermo-Darsteller Guillen neulich: "Es ist nie zu spät, sich selbst zu finden. Es ist nie zu spät, wiedergeboren zu werden und sich selbst neu zu erfinden. Und es gibt kein tickendes Zeitbombe-Ablaufdatum dafür, welche Träume und Hoffnungen wahr werden können."

Auch der Rest der Vampir-WG befindet sich im Wandel, als ihnen einfällt, dass sie jahrelang vergessen haben, ihren Artgenossen Jerry (Mike O'Brien) aus seinem Super-Schlummer zu erwecken. Dabei wird Nandor (Kayvan Novak), Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry) und Colin Robinson (Mark Proksch) klar, wie wenig sie in den letzten 50 Jahren erreicht haben. Die Unterwerfung der Neuen Welt ist noch immer nicht weiter als ihre eigene Nachbarschaft gekommen.

Auch die WWDITS-Finalstaffel geizt nicht mit Gaststars

Zu den prominenten Gaststars der Season zählen die britische Comedy-Legende Steve Coogan als Laszlos Vater Lord Cravensworth, Kevin Pollak als TV-Ermittler Cal Bodian, Zach Woods als Colins ehemaliger Kollege Joel und Jon Glaser als Dämon. Darüber hinaus bleibt man bei der Tradition, Schauspieler:innen aus Vampirfilmen und -serien für Gastauftritte einzuladen und konnte für die Finalstaffel True Blood-Star Alexander Skarsgård gewinnen.

What We do in the Shadows basiert auf der gleichnamigen neuseeländischen Filmkomödie (auf Deutsch: 5 Zimmer Küche Sarg) mit Taika Waititi und Jermaine Clement, die als Producer hinter der amerikanischen TV-Version stehen. Deren Finalstaffel ist ab dem 22. Januar 2025 bei Disney+ abrufbar.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

