Fantasy-Gerücht endlich bestätigt: Einer der besten Regisseure unserer Zeit bringt 39 Jahre alten Klassiker zurück

Robert Eggers dreht nach Nosferatu nicht nur einen Werwolf-Film, sondern soll auch einen der größten Fantasy-Kultfilme der 80er mit einem Sequel neu beleben.

Lange bevor Der Herr der Ringe und Game of Thrones in diesem Jahrtausend für einen neuen Fantasy-Boom sorgten, war das Genre der magischen Abenteuer in den 80er Jahren für eine Zeit sehr beliebt. Neben Filmen wie Willow und Legende besaß Die Reise ins Labyrinth allerdings mehrere Alleinstellungsmerkmale: Die Puppenspielerei von Muppet-Mastermind Jim Henson, ein Drehbuch von Monty Python-Mitglied Terry Jones und Musiklegende David Bowie als magischen Schurken in enorm engen Hosen.

The Witch-Regisseur Robert Eggers, der gerade erst sein Nosferatu-Remake abgeliefert hat und bereits an einem weiteren Horror-Film namens Werwulf arbeitet, wird es also nicht leicht haben, wenn er sich an die Fortsetzung macht. Diese wurde nach ersten Gerüchten im Dezember nun endlich offiziell bestätigt.

Nosferatu-Regisseur Robert Eggers dreht Fantasy-Fortsetzung zu Die Reise ins Labyrinth

In Die Reise ins Labyrinth wünscht die 16-jährige Tagträumerin Sarah (Jennifer Connelly) sich frustriert beim Babysitten ihres kleinen Bruders, dass der Koboldkönig das Baby entführen soll. Im Handumdrehen steht Jareth (Bowie) auch plötzlich vor ihr, was Sarah ihren Wunsch bereuen lässt. 13 Stunden hat sie nun Zeit, um durch das gefährliche Labyrinth zum Schloss des Königs zu gelangen, um ihren Bruder zu retten, ehe er auch in einen Kobold verwandelt wird.

Im Labyrinth lauern neben allerlei Fallen eine schier umwerfende Zahl an Fantasy-Wesen, sowohl Freunde als auch Feinde, die durch die Magie von Jim Henson und George Lucas' Effektschmiede Industrial Light & Magic zum Leben erweckt wurden. Fans vom Vorgängerfilm Der dunkle Kristall fühlten sich hier direkt wie zu Hause.

Was wir bisher über Die Reise ins Labyrinth 2 wissen

Laut Deadline gibt es noch keine Details zur Handlung der Fantasy-Fortsetzung und auch der Cast ist noch nicht öffentlich entschieden. Es soll sich aber definitiv um ein Sequel und kein Reboot oder Remake handeln, das TriStar Pictures sowie die Producer Chris und Eleanor Columbus mit Robert Eggers auf die Beine stellen.

Das Drehbuch wird von Sjón zu Papier gebracht, der auch schon an Eggers' The Northman mitgearbeitet hat und beim Werwulf-Film involviert ist. Und auch auf den Henson-Klan musst nicht verzichtet werden: Lisa und Brian Henson, die Kinder des legendären Puppenspielers, sind als Executive Producer mit im Fantasy-Labyrinth.