Fantasy-Erfolg neu verfilmt: Gerard Butler teilt im epischen Trailer mit einer Axt gegen Drachen aus

Nach mehreren kürzeren Spots spendiert die Fantasy-Neuverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht uns endlich einen langen Trailer, samt Gerard Butler als Wikinger.

Drachenzähmen leicht gemacht legt den gleichnamigen Animationsfilm diesen Sommer als "Realfilm" neu auf – also mit echten Menschen, aber (leider) ohne reale, dafür aber täuschend echt animierten Drachen. Mit Einblicken geizte der Fantasy-Film bisher nicht: Nach einem ersten Teaser, dem zweiten Video sowie dem Super Bowl Spot vor wenigen Tagen, dürfen die geschuppten Bestien, axtschwingenden Wikinger und Gerard Butler sich nun aber auch im ersten langen Trailer austoben.



Reist im neuen Drachenzähmen-Trailer auf die Fantasy-Insel Berk

Drachenzähmen leicht gemacht - Trailer (Deutsch) HD

Wie schon in der Original-Trilogie von Drachenzähmen leicht gemacht führt erneut Dean DeBlois bei dem Fantasy-Remake Regie: Wikingerjunge Hicks (Mason Thames) erfüllt nicht gerade die Ansprüche seines kämpferischen Vaters Haudrauf (Gerard Butler), wenn es darum geht, die Heimatinsel Berk vor den gefährlichen Drachen zu beschützen. Also begibt er sich auf eigene Faust auf Monsterjagd, um es allen zu beweisen. Doch sein Aufeinandertreffen mit dem verletzten Nachtschatten-Drachen Ohnezahn verändert alles – und plötzlich steht das gesamte Wikinger-Weltbild dazu, wie gefährlich die Kreaturen sind, infrage.

Neben neuen Stars wie Mason Thames (The Black Phone), Julian Dennison (Deadpool), Nick Frost (Shaun of the Dead) und Nico Parker (Dumbo) gehört zur Fantasy-Besetzung auch wieder Gerard Butler, der schon in den animierten Filmen den Wikinger-Anführer sprach. Drachenzähmen leicht gemacht ist mit 1,6 Milliarden US-Dollar Einnahmen seine erfolgreichste Filmreihe.

Wann kommt Drachenzähmen leicht gemacht ins Kino?

Das Datum der Trailer-Veröffentlichung ist gut getimt, denn der Kinostart von Drachenzähmen leicht gemacht ist jetzt exakt noch vier Monate entfernt: In Deutschland startet der Fantasy-Film am 12. Juni 2025.

Die animierten Originalfilme der Drachenzähmen-Trilogie streamen derzeit bei Amazon Prime und WOW.